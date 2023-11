'Hij heeft een interland weggegooid, ze zouden hem op zijn flikker moeten geven!'

Ronald Waterreus ziet bij het Nederlands elftal te weinig spelers elkaar onderling corrigeren. De oud-doelman vindt dat spelers van Oranje na zijn wedstrijd tegen Ierland hadden moeten aanpakken, maar ziet het aan die manier van coachen ontbreekt bij de nationale ploeg.

"Vroeger waren we veel mondiger", zegt Marco van Basten in het programma Rondo op Ziggo Sport, waarna Waterreus het woord overneemt: "Je ziet wel heel weinig corrigerend vermogen onderling. Zo'n jongen heeft nu een interland voor zichzelf weggegooid. Ze zouden hem op z'n flikker moeten geven, natuurlijk", zegt de analist duidelijk. "Daar is toch niets mis mee? Dan zeg je niet dat hij niet kan voetballen, maar als hij het zo elke interland gaat doen, heb je er nu niet zo veel aan", vindt de voormalig-doelman van onder meer PSV.

Van Basten vindt dat spelers als Stefan de Vrij en aanvoerder Virgil van Dijk, die inmiddels in het Nederlands elftal en in het buitenland de nodige ervaring hebben opgedaan, spelers in dit soort gevallen moeten corrigeren. De analist denkt dat de spelers daar ook alleen maar beter van worden, want Simons heeft in zijn ogen op zo'n moment hulp nodig,