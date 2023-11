Hoofdbrekens voor Slot richting 'cruciale' week: 'Feyenoord met hem is beter dan zonder'

De interlandperiode zit erop en voor zowel Feyenoord als PSV breekt meteen een belangrijke, zo niet cruciale week aan. De Rotterdammers hervatten de competitie zaterdag met een bezoek aan Excelsior, alvorens Atlético Madrid en PSV binnen een paar dagen tijd te gast zijn in De Kuip. De grote vraag is in hoeveel én welke wedstrijden Arne Slot een beroep gaat doen op . Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad sluit niet uit dat de Oostenrijker de stadsderby aan zich voorbij laat gaan.

“Trauner is een belangrijke schakel bij Feyenoord. De 31-jarige verdediger is hard nodig in een cruciale week met wedstrijden tegen Excelsior, Atlético Madrid en PSV”, schrijft Gouka vrijdagochtend. “Maar of het lichaam van de Oostenrijker drie topprestaties in acht dagen kan leveren, is een serieuze vraag.” Trauner streek in de zomer van 2021 neer in De Kuip en groeide al snel uit tot een zeer belangrijke kracht in het elftal van Slot. Vorige jaargang was de Oostenrijker lang een van de dragende spelers, maar zorgde een knieblessure ervoor dat hij het laatste deel van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan.

Trauner kwakkelt ook in de nieuwe jaargang met blessures. De verdediger is inmiddels een paar weken weer fit, maar bij Feyenoord vraagt men zich desondanks af hoe ze hem de komende week het beste kunnen gebruiken. “Fysiek gezien is er geen belemmering voor Trauner om zaterdag in het Van Dongen & De Roo Stadion de derby tegen Excelsior te beginnen. De Oostenrijker liet de interlands met zijn land, dat al lang en breed gekwalificeerd was voor het EK en dinsdagavond in een oefenduel nog even Duitsland klopte met 2-0, aan zich voorbijgaan”, schrijft Gouka. “Hij is fris en fit, maar trainer Slot en de medische staf weten ook dat drie dagen na de derby in Kralingen Atlético Madrid op bezoek komt.”

Gouka benadrukt het belang van het meespelen van Trauner in de thuiswedstrijd tegen Atético. De Madrilenen gaan momenteel aan kop in de Champions League-groep en Feyenoord heeft een goed resultaat nodig om uitzicht te houden op overwintering in het miljardenbal. “Met Álvaro Morata in de punt, een wereldspits die alleen door de top van de Rotterdamse verdediging kan worden bespeeld. En negentig minuten op kunstgras tegen Excelsior zal iets doen met het lichaam van Trauner, die eind vorig seizoen een knieblessure opliep. Die kwetsuur speelt hem bij veel inspanningen in korte tijd soms nog parten. Of Slot het hardop wil zeggen is de vraag, maar intern weten ze uiteraard zeker: Feyenoord met Trauner is beter dan zonder. En dus moet de Oostenrijker er tegen Atlético dinsdag zeker staan, want zo vaak joeg de Rotterdamse club de laatste jaren niet op overwintering in de Champions League.”

Wat te doen met Giménez?

Trauner is niet de enige belangrijke kracht die Slot aan het denken zal zetten voor het treffen met Excelsior. “Slot moet weer nadenken wat te doen met Santiago Giménez”, stelt Gouka. “De spits keerde gisteren weer met een stevige jetlag terug in Nederland. Weliswaar in de wetenschap dat hij wel degelijk een penalty kan benutten - Giménez maakte er eentje in de reeks die Mexico won - maar wel bijzonder slaperig op gekke tijdstippen.” Feyenoord begint zaterdag om 16.30 uur aan de uitwedstrijd tegen Excelsior.