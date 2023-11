Jan Joost van Gangelen pleit voor hele bijzondere straf voor Michiel Kramer

Jan Joost van Gangelen heeft zaterdagavond in De Eretribune van ESPN gepleit een zeer bijzondere straf voor . Volgens de presentator zou RKC Waalwijk zijn spits en aanvoerder zelf voor een wedstrijd moeten schorsen, vanwege diens gedrag midweeks in het bekerduel met FC Utrecht (3-2 verlies).

Kramer maakte afgelopen dinsdag tegen FC Utrecht in korte tijd twee forse overtredingen. In de 21ste minuut kwam de spits van RKC weg met een gele kaart, toen hij zijn noppen langs de enkel van Ryan Flamingo haalde. Een minuut later ging hij hard door bij Marouan Azarkan, maar toen kreeg hij geen kaart van scheidsrechter Laurens Gerrets.

De kritiek op Kramer was niet mals, maar de spits verschijnt zaterdagavond gewoon aan de aftrap tijdens het thuisduel van RKC met Feyenoord. “Moet je hem als trainer niet gewoon voor één wedstrijd schorsen? Ik vind eigenlijk van wel”, oppert Van Gangelen. “Het is een frustratiekaart. Je breekt bijna iemands been. Dit was gewoon expres.”

Analist Marciano Vink veroordeelt het gedrag van Kramer eveneens, maar vindt de suggestie van Van Gangelen simpelweg niet realistisch. “Er is geen trainer of club die zegt: oké, je krijgt geen schorsing van de bond, maar wij schorsen je wel voor één wedstrijd. Dat dat doen ze niet”, weet de oud-voetballer. Van Gangelen: “Maar dat doen ze wel als je iemand in zijn gezicht spuugt. Maar wat is nu eigenlijk erger?” Vink: “Ik snap wat je bedoelt, maar er is nog nooit een trainer geweest die zijn eigen speler schorst vanwege een onbehoorlijke tackle.”