Mendelewitsch haalt Driessen door het slijk na bewering over Kudus: 'Racistisch'

De zaakwaarnemer van is verbaasd door uitlatingen van Valentijn Driessen over de leeftijd van de West Ham United-aanvaller. Van de beweringen is niets waar, zo verzekert Jennifer Mendelewitsch. De zaakwaarnemer kondigt aan juridische stappen te ondernemen.

"Dit is absoluut niet waar", maakt Mendelewitsch duidelijk tegenover VoetbalPrimeur. "We zullen deze onjuiste beschuldigingen niet tolereren. Dit is duidelijk gebaseerd op racistische stereotypen. We zullen alle juridische stappen ondernemen die nodig zijn tegen meneer Driessen en zijn onjuiste racistische beweringen.”

Driessen maakte vrijdag in de podcast Kick-Off melding van een ‘hardnekkig gerucht’ dat Kudus van naam en leeftijd zou zijn veranderd: hij zou in werkelijkheid niet 23 jaar, maar vijf jaar ouder zijn. “Misschien moet Driessen eens nadenken over zijn eigen leeftijd, die duidelijk richting de pensioenleeftijd gaat (60, red.)”, concludeert Mendelewitsch.