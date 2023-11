Johan Derksen haalt 'verwend kind' van Ajax door het slijk

Johan Derksen en Dick Advocaat hebben maar weinig sympathie voor Chuba Akpom. Bij Vandaag Inside laat Derksen zich kritisch uit over de aanvaller van Ajax, terwijl Advocaat hetzelfde doet bij Veronica Offside.

Akpom liet zondag na de gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1) weten dat hij ongelukkig was in zijn eerste maanden in Amsterdam: hij voelde zich alleen en miste een menselijke benadering vanuit de club. Inmiddels gaat het beter. Hij woont sinds kort niet meer in een hotel, maar in een eigen appartement. Ook heeft hij met de nieuwe trainer John van ’t Schip een ‘menselijk’ gesprek gehad over zijn persoonlijke situatie en dat zorgde voor een goed gevoel bij de Engelsman. Onder Maurice Steijn werd hij nooit op zo'n menselijke manier benaderd, zei Akpom.

Derksen kan maar weinig begrip opbrengen voor de 28-jarige Engelsman. “Wat een onzin. Wat een verwende kinderen dat ze daarover lopen te zeiken”, stelt de analist. "Ze hebben die man voor veel te veel geld gekocht. Hij klaagt steen en been, hij moet gewoon werken voor z'n poen."

Ook Advocaat vindt de klachten onbegrijpelijk. “Ik begrijp er helemaal niets van. Meneer kost 12,5 miljoen en loopt te klagen dat hij twee maanden in een hotel moet zitten. Als je naar het buitenland gaat, zit je altijd in een hotel of appartement. Dan ga je toch niet klagen? Je moet jezelf vermaken.”

Advocaat vindt overigens niet dat Maurice Steijn schuldig is aan de situatie van Akpom in de afgelopen maanden. "Ze verwijten het Steijn, maar het is niet Steijn zijn werk om naar een huis of appartement te zoeken. Omdat hij nu mag spelen, is zijn gedrag ook anders."