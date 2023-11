Kees Kwakman: ‘Echt ónbegrijpelijk dat hij nu pas is opgeroepen voor Oranje’

Kees Kwakman vindt het merkwaardig dat niet al eerder is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV ontwikkelt zich al jaren uitstekend, maar was nooit een kandidaat voor Oranje. Sinds zijn komst naar Eindhoven lijkt dit niet meer het geval.

Schouten kreeg vrijdagmiddag zijn definitieve oproep voor het Nederlands elftal, waar hij ook vorige interlandperiode van de partij was in de selectie van Ronald Koeman. Kwakman vertelt bij Voetbalkantine dat hij het verbazingwekkend vindt dat Schouten niet eerder werd geselecteerd. “Echt ónbegrijpelijk dat hij nu pas is opgeroepen”, begint de oud-prof.

“Hij heeft er onder Louis van Gaal al ooit bijgezeten, toen maakte hij niet de beste indruk in die wedstrijden. Maar het is gewoon ongelofelijk dat hij nooit is gekozen”, gaat Kwakman verder bij het ESPN-programma. “Schouten heeft het zó goed gedaan bij Bologna. Altijd fit en altijd spelen, daar was hij ook al een onbetwiste basisspeler bij een middenmoter in Italië.”

Kwakman begrijpt niet waarom de voorkeur altijd boven een middenvelder uit de Eredivisie ging. “Omdat hij nu in de Eredivisie speelt komt hij er wel bij”, denkt de Volendammer. Schouten werd dus vorige interlandperiode ook opgeroepen, maar tot een officiële wedstrijd kwam de PSV’er niet. In juni 2022 debuteerde Schouten in Oranje tegen Wales.