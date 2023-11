Kenneth Perez vergelijkt Ar'jany Martha met voormalig sterspeler van Feyenoord

Kenneth Perez geniet van de ontwikkeling van Ar’jany Martha bij Ajax. De twintigjarige linksback, van origine een rechtsbuiten, is door John van ’t Schip bij het eerste elftal gehaald en is voor Perez een revelatie. De analist van Dit was het Weekend vergelijkt Martha met een jonge .

Perez noemt het ‘ongelooflijk leuk’ om Martha in actie te zien. De back had donderdag een basisplaats tegen FC Volendam (2-0) en zondag tegen sc Heerenveen (4-1). “Hij doet me echt denken aan Malacia in het begin bij Feyenoord. Hij doet zulke goede dingen! Hij is zich de hele tijd aan het oriënteren: ‘Waar is de linksbuiten? Als hij aan de binnenkant is, moet ik aan de buitenkant zijn.’ Hij helpt Bergwijn en is supervaardig aan de bal.”

“Het is eigenlijk een rechtsbuiten, maar speelt nu linksback. Hij ziet waar hij heen moet lopen. Ik vind hem goed georiënteerd”, somt Perez op. “Het viel me tegen dat hij het donderdag maar zestig minuten volhield, maar nu hield hij het veel langer vol (83 minuten, red.). Ik vind het van lef getuigen, dat hij naar binnen trekt als Bergwijn aan de buitenkant staat. Hij blijft niet lekker veilig op zijn linksbackpositie staan.”

Martha zei na de wedstrijd tegen Heerenveen dat 'een droom is uitgekomen' voor hem. Hij zei goed geholpen te worden door zijn ploeggenoten. "Bergwijn en ik snappen elkaar ook. Ik ben ook een buitenspeler geweest", liet Martha weten aan de NOS. "Of ik de nieuwe linksback van Ajax 1 ben? Dat kan ik nog niet zeggen. Ik blijf mijn best doen tot ik dat officieel ben."