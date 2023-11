KKD-scheidsrechter hevig onder vuur: reacties stromen binnen na 'schandalige' beslissing

Scheidsrechter Michael Eigelsheim is maandagavond (opnieuw) in opspraak gekomen tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De arbiter stuurde Helmond Sport-verdediger van het veld met zijn tweede gele kaart in het duel tegen Jong Ajax. Op beelden is te zien dat er nauwelijks sprake is van een overtreding van de Helmond-speler. Men op X reageert vol ongeloof op de beslissing van Eigelsheim.

Op het moment dat Helmond een 0-1 voorsprong verdedigde, werd Jaydon Banel de diepte ingestuurd. Kreekels lijkt de Jong Ajax-aanvaller een minimaal zetje te geven, waarna Banel naar het gras duikt. Voor Eigelsheim was het zeer lichte contact genoeg om de tweede gele kaart te geven aan de verdediger.

Eigelsheim was vorige week ook al onderwerp van gesprek tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De scheidsrechter besloot toen om de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Telstar tijdelijk stil te leggen omdat hij spreekkoren vanuit het thuispubliek hoorde. In eerste instantie leek het erop dat Eigelsheim naar binnen ging wegens het spreekkoor ‘Kut KNVB’, maar later bleek dat de arbiter het scheldwoord ‘hoerenjong’ hoorde vanuit de Bossche tribune.

Op X reageren mensen vol verbazing na het zien van de rode kaart van Kreekels.