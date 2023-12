Griekse hattrickheld van Helmond Sport bezorgt Willem II vervroegd kerstcadeau

Willem II, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie, heeft zaterdagavond uitstekend nieuws gekregen uit Helmond. Nummer twee Roda JC liet daar dankzij een hattrick van namelijk twee dure punten liggen tegen Helmond Sport, dat de ploeg van trainer Bas Sibum daarmee op een 3-3 gelijkspel wist te houden.

In de achtervolging op de ongenaakbare Tilburgers, die vrijdagavond zegevierden in de derby tegen NAC in Breda, verzuimt Roda daardoor om gelijke tred te houden. Al na een kwartier keken de Limburgers zaterdagavond tegen een achterstand aan; Botos tekende met het hoofd voor de 1-0. Nog binnen het halve uur had de Griek ook zijn tweede van de avond er op fraaie wijze inliggen.

Kort daarna deed Roda via Maximilian Schmid echter wat terug. Kort na rust bracht Enrique Peña Zauner het elftal uit Kerkrade zelfs langszij, maar de 2-2 lag nog nauwelijks in het net of Botos haalde van de rand van de zestien doeltreffend uit, waardoor de thuisploeg weer op voorsprong kwam. De 3-22 leek lange tijd ook de einstand te gaan worden, maar diep in blessuretijd zorgde Walid Ould-Chikh met het hoofd alsnog voor de 3-3.

Stand

Door het gelijkspel van Roda gaat Willem II met een voorsprong van zes punten de winterstop in. Roda blijft wel tweede, maar geeft nu nog maar twee punten meer dan nummer drie ADO Den Haag, dat eerder op de zaterdag won bij Jong AZ (1-2). De competitie wordt op 12 januari hervat. Willem II gaat dan in eigen provincie op bezoek bij hekkensluiter TOP Oss, Roda ontvangt nummer tien FC Eindhoven.