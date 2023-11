Feestvierende Toulouse-supporters verstoren persconferentie Jürgen Klopp

Liverpool-trainer Jürgen Klopp was donderdagavond na de ontmoeting met Toulouse in de Europa League totaal niet te genieten. De huidige nummer drie van de Premier League had zich bij een overwinning verzekerd van een ticket voor de laatste zestien, maar ging verrassend met 3-2 onderuit. De nederlaag zorgde al voor frustraties bij Klopp en die werden er door de manier waarop hij zijn persconferentie moest geven niet minder op.

Waar Liverpool vorig seizoen zowel in eigen land als in Europa weinig potten kon breken, is het in de huidige jaargang ouderwets op dreef. De ploeg van trainer Klopp haalde 24 punten uit de eerste elf competitiewedstrijden. Alleen Manchester City (27) en Tottenham Hotspur (26) presteerden tot op heden beter in de Premier League. Ook in de Europa League ging het Liverpool in eerste instantie voor de wind. Het won de eerste drie groepsduels en had zich donderdagavond op bezoek bij Toulouse al kunnen plaatsen voor de knock-outfase.

Het werd voor Liverpool echter een avond om snel te vergeten. De Britse grootmacht keek binnen een uur tegen een 2-0 achterstand aan. Het kwam een kwartier voor tijd weliswaar terug tot 2-1, maar twee minuten later was het verschil alweer twee. Diogo Jota maakte vlak voor tijd nog wel de 3-2, maar langszij wist Liverpool niet meer te komen. Tot frustraties bij Klopp. Die werden er na het laatste fluitsignaal niet minder op. De Duitse oefenmeester maakte zich op de persconferentie kwaad over de plek waar hij zijn persconferentie moest geven. “Geflankeerd door persvoorlichter Tony Barrett moest Klopp zich door een enorme menigte vechten om de zaal te bereiken, en eenmaal daar waren de verslaggevers vrijwel onhoorbaar”, schrijft This Is Anfield.

Klopp stak zijn frustraties over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. “Wie had het idee om de persconferentie hier te doen? Dat zou een erg interessante vraag zijn, wow!”, klonk het. Op de achtergrond zijn de feestende Toulouse-supporters luid en duidelijk aanwezig. De club van Thijs Dallinga, die één keer wist te scoren, had donderdagavond eindelijk weer wat te vieren. Dankzij de 3-2 overwinning op Liverpool doet het nog volop mee om plaatsing voor de volgende ronde. Toulouse staat momenteel op de tweede plaats in groep E, met twee punten achterstand op Liverpool.