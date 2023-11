KNVB maakt tijdschema tweede ronde bekertoernooi bekend: kraker PSV - FC Twente op 21 december

De eerste ronde van de KNVB Beker is nog maar net afgewerkt, maar de ogen zijn alweer gericht op de volgende ronde. De loting voor de tweede ronde werd afgelopen zaterdag verricht en leverde wederom een aantal mooie affiches op. Zo neemt PSV het op tegen FC Twente en krijgt Feyenoord bezoek van FC Utrecht. Het tijdschema liet nog even op zich wachten, maar dat is nu ook bekend.

Woensdagavond kwam al naar buiten dat de ontmoeting tussen de amateurs van Hercules en Ajax op donderdag 21 december wordt afgewerkt. De wedstrijd wordt niet gespeeld op het complex van de derde divisionist, maar in het stadion van FC Utrecht. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie gaat zelf een dag eerder op bezoek bij Feyenoord, dat evenals Ajax, AZ, PSV en FC Twente deze ronde pas instroomt. PSV en FC Twente gaan meteen uitvechten wie van de twee ook na de tweede ronde nog in de race is voor de eindwinst.

De eerste ronde van de KNVB Beker stond vol van de verrassingen en stunts. Zo was HHC op eigen veld te sterk voor Heracles Almelo. De ploeg uit Hardenberg had in de tweede divisie al sinds 16 september niet meer gewonnen, maar rekende vorige week woensdag verrassend af met de promovendus uit Almelo. HHC werd afgelopen zaterdag tijdens de loting voor de tweede ronde gekoppeld aan AZ. De formatie van trainer Pascal Diender is niet de enige tweede divisionist die het eind december opneemt tegen een ploeg uit de Eredivisie. Zo gaat De Treffers op bezoek bij Go Ahead Eagles en neemt Katwijk het op tegen Almere City.

Dinsdag 19 december

18.45 uur: Quick Boys - De Graafschap

20.00 uur: FC Dordrecht - SC Cambuur

20.00 uur: Spakenburg - Excelsior

20.00 uur: FC Eindhoven - Fortuna Sittard

20.00 uur: DEM - Excelsior Maassluis/FC Volendam

21.00 uur: Willem II - FC Groningen

Woensdag 20 december

18.45 uur: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam

20.00 uur: GVVV - N.E.C.

20.00 uur: RKAV Volendam - AFC

20.00 uur: HHC Hardenberg - AZ

21.00 uur: Feyenoord - FC Utrecht

Donderdag 21 december

18.45 uur: Hercules - Ajax

20.00 uur: Go Ahead Eagles - De Treffers

20.00 uur: Vitesse - sc Heerenveen

20.00 uur: Katwijk - Almere City FC

21.00 uur: PSV - FC Twente