Koeman onthult: plan met Ajacied van de baan na blessures Frimpong en Geertruida

De blessures waardoor en deze week afgehaakt zijn bij het Nederlands elftal, hebben een plan van bondscoach Ronald Koeman met Ajax-verdediger in de war geschopt. De zeventienjarige Hato debuteert deze interlandperiode in de selectie van Oranje, maar de bedoeling was dat hij ná het duel met Ierland van zaterdag weer zou aansluiten bij Jong Oranje, dat maandag een EK-kwalificatieduel met Jong Zweden voor de boeg heeft.

Dat onthult Koeman op de persconferentie van vrijdagmiddag, waarin vooruit wordt geblikt op het treffen met de Ieren van zaterdag. Hato heeft in zijn eerste trainingen bij de selectie een prima indruk op de bondscoach gemaakt: "Heel goed, hij is eigenlijk een jongen van zeventien die in zijn voetbal en zijn gedrag heel volwassen is", klinkt het lovend. Koeman is dan ook 'meer dan tevreden' over de jonge Ajacied, die bij zijn club in een onrustige periode overeind blijft. "Dan is het moeilijk voor een jonge speler", weet de keuzeheer. "Dan is het extra moeilijk én extra knap dat hij zich gewoon goed staande houdt, dat bewijst wel dat hij een heel groot talent is."

Hato zal tegen Ierland niet in de basis gaan starten, bevestigt Koeman desgevraagd. Dinsdag, als Gibraltar in Faro de tegenstander is, zou Hato dus eigenlijk niet meer bij de selectie zitten, vertelt Koeman. "De planning was om hem na 'Ierland' naar Jong Oranje richting Zweden te sturen", zegt Koeman. "Maar dat gaat nu niet meer door." Zowel Frimpong als Geertruida viel deze week geblesseerd af bij Oranje, als vervanger werd alleen PSV'er Jordan Teze opgeroepen.

Koeman roemt de veelzijdigheid van Teze, die sinds juni 2022 niet meer bij de selectie zat. "Hij is een speler die zowel in een driemansverdediging kan spelen als als rechtsback in een viermansverdediging", weet de bondscoach. Het wegvallen van Frimpong en Geertruida noopt hem niet tot het omgooien van zijn tactische plan: "Het zou slecht zijn als je door één speler te verliezen direct naar een ander systeem gaat." Of hij net als in de afgelopen interlands weer voor een driemansdefensie met offensieve wingbacks kiest, is echter nog geen uitgemaakte zaak: "We hebben met vier man achterin tegen Ierland gespeeld in de tweede helft, gelukkig zijn deze spelers heel slim en kunnen ze meer systemen spelen", aldus Koeman.