Koeman uit kritiek op een aantal kwaliteiten van een onbetwiste basisspeler van het Nederlands elftal

Ronald Koeman denkt dat aanvoerder nog belangrijker kan worden voor het Nederlands elftal. De positie van de verdediger van Liverpool binnen Oranje staat absoluut niet ter discussie, maar de bondscoach ziet nog wel verbeterpunten voor Van Dijk. Als voetballer, maar ook als leider.

Koeman geeft in het programma Rondo op Ziggo aan dat hij tevreden is over de manier waarop Van Dijk voor de dag kwam tegen Frankrijk en Griekenland, maar geeft toe dat hij daarvoor even in een mindere periode zat: "Hij speelde een tijdje niet goed. Dan kun je je afvragen waarom niet. Liverpool zat in een mindere periode, hij had een zware kruisbandblessure gehad, er was een WK", somt de bondscoach een aantal mogelijke oorzaken op. "Er waren wel wat redenen voor het feit dat hij wat minder was, maar dat kan ook een keer gebeuren."

Van Dijk is voor Koeman een zeer belangrijke speler binnen het Nederlands elftal wegens de kwaliteiten die hij met zich meebrengt, zowel binnen als buiten het veld. Toch is de bondscoach kritisch, want hij vindt dat de verdediger van Liverpool zich op allebei de vlakken nog meer kan ontwikkelen: "Bij momenten zou hij meer initiatief kunnen nemen aan de bal en ik vind dat hij nóg meer de leider zou kunnen zijn in die groep, ook op trainingen bijvoorbeeld", stelt Koeman, die benadrukt dat Van Dijk binnen de huidige selectie van het Nederlands elftal als echte aanvoerder wordt gezien: "Binnen het Nederlands elftal heeft hij wel het overwicht binnen de groep en wordt hij echt wel als de leider gezien, absoluut."