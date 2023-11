Koeman wekt verbazing: 'Hij speelt in de sterkste competitie die er is!'

Kenneth Perez vind het onbegrijpelijk dat ook deze interlandperiode geen kans krijgt in het Nederlands elftal. Ronald Koeman kan in de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar weliswaar geen beroep doen op Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Sven Botman, Micky van de Ven én Nathan Aké, maar Van Hecke behoort desondanks niet tot de selectie.

In Dit was het Weekend op ESPN komt de uitverkiezing voor Jerdy Schouten ter sprake. De middenvelder maakte in juni 2022 zijn debuut in het Nederlands elftal, maar hoefde vervolgens niet meer op een uitnodiging te rekenen. Kees Kwakman verbaast zich daarover. Volgens de oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Groningen haalt Schouten al jaren een goed niveau en is het opmerkelijk dat hij, nu hij sinds zijn overstap naar PSV wekelijks te zien is op de Nederlandse televisie, zich opeens wel mag melden bij Oranje.

Dat geldt dus niet voor Van Hecke. “Ik vind het best bijzonder”, zegt Perez over de absentie van de verdediger in de selectie van het Nederlands elftal voor de ontmoetingen met Ierland en Gibraltar. “Ik moet eerlijk zeggen dat hij nu bij mij op de radar komt omdat ik hem twee keer heb gezien tegen Ajax.” Van Hecke maakte in beide wedstrijden een goede indruk. Niet alleen hield hij Brian Brobbey van scoren af, maar zorgde hij er ook voor dat de beresterke spits van Ajax amper gevaar kon stichten. “We hebben vandaag (zondag, red.) ook weer gezien hoe makkelijk het voor Brobbey is om tegen verdedigers uit de Nederlandse competitie te spelen. Iemand dan hem dan zó van zich af kan houden…”, is Perez lovend over Van Hecke.

Van Hecke maakte in de zomer van 2021 de overstap van sc Heerenveen naar Brighton & Hove Albion. Die club verhuurde hem destijds meteen door aan Blackburn Rovers, maar inmiddels behoort hij vast tot de selectie van trainer Roberto De Zerbi. Van Hecke kwam dit seizoen vooralsnog twaalf keer in actie en liet in het tweeluik met Ajax in de Europa League dus zien in topvorm te zijn. “Dan verdien je toch in ieder geval een mogelijkheid in Oranje. Hij speelt in de sterkste competitie die er is!”, besluit Perez.