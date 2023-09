Ajax werd gelinkt aan Premier League-uitblinker: 'Ik las het ook in de krant'

(23) maakt indruk in de Premier League met Brighton & Hove Albion en dat past in het plan van de verdediger. Afgelopen zomer viel zijn naam ook bij Ajax, maar concreet werd dat bij hem niet. “Ik heb het ook gelezen in de krant.”

Dat vertelt Van Hecke bij Viaplay. “Ik weet niet of het heeft gespeeld en hoe serieus het was, daar heb ik geen idee van”, beantwoordt de geboren Zeeuw de vraag. Met Maurice Steijn werkte hij eerder heel kort samen bij NAC Breda. "Een goede trainer en een leuke gast." Ook hij las over de belangstelling in de media. “Maar hetzelfde als jij denk ik. Voor mij was het altijd gewoon zo dat ik graag bij Brighton wilde blijven.”

Bij die club timmerde hij namelijk hard aan de weg de afgelopen jaren en staat hij inmiddels in de basis. “Ik wist dat ik op het goede spoor zat en dat ik waarschijnlijk wel minuten ging krijgen”, vervolgde Van Hecke. “Nu achteraf ben ik alleen maar blij dat ik deze keuze heb gemaakt en dat het nu wordt uitbetaald.”

Van Hecke is een basisklant bij de Engelse club en staat in de groepsfase van de Europa League binnenkort tegen Ajax. “We hebben een leuke poule, daar kijk ik erg naar uit. Als je de loting ziet, ik hoopte al op Ajax. Een mooi affiche en een grote club. Ik kijk er erg naar uit en hoop dat we beide wedstrijden winnen. En dan krijg je Marseille en AEK Athene er ook nog bij.”

Brighton is vooralsnog de meest scorende ploeg van Engeland en maakt veel indruk. “We hebben een hele goede manager”, loofde Van Hecke zijn coach Roberto De Zerbi. “Als je de resultaten bekijkt en je ziet dat teams geen antwoord hebben en dingen uitkomen waar je op traint. Dat is geweldig om te doen, daar krijg je zelf ook een heel goed gevoel van.”

De coach laat tijdens trainingen op bioscoopschermen zien wat de patronen zijn die gespeeld (moeten) worden. "Dat is niet altijd leidend en in het begin was het veel meer, want nu zitten de patronen ook deels in het hoofd. En er zijn nog steeds wel veel meetings, ja", glimlachte Van Hecke. "Je moet weten wat je moet doen aan de bal, de juiste beslissingen maken. We hebben nog nooit zo veel op patronen getraind. Ik denk heel anders over voetbal dan hiervoor."