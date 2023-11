Kraay junior schrijft Oranje-international nog niet af: ‘Hij heeft het uit-ste-kend gedaan’

krijgt vanavond in het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Ierland op het middenveld de voorkeur boven . Volgens Hans Kraay junior komt Schouten zijn basisplaats toe, maar had bondscoach Ronald Koeman net zog goed kunnen kiezen voor Wieffer.

Volg de wedstrijd tussen Nederland en Ierland in ons liveverslag.

Artikel gaat verder onder video

Wieffer was vorige maand in en tegen Griekanland (0-1 zege) nog basisspeler. Tegen Ierland kiest Koeman op het middenveld echter voor Schouten, die de afgelopen weken indruk maakte in het shirt van PSV. Kraay junior prijst bij ESPN onder meer het karakter van Schouten. “Heel beschaafd en ingetogen. Hij heeft dat type karakter. Volgens mij voelt hij zich het fijnst zodra het fluitje gaat. Dan groeit hij in zijn rol. Hij pikt dan balletjes op, draait open en speelt balletjes op precies de goede snelheid tussen de linies. Dat gaat hij vanavond weer doen”, voorspelt de analist.

Kraay junior constateert dat Schouten ‘de afgelopen periode veel complimenten heeft gekregen’. “Terecht. Maar Wieffer is natuurlijk niet door de mand gevallen”, vindt de oud-voetballer. “Wieffer heeft het uit-ste-kend gedaan. Wieffer is ook gewoon heel erg goed in die rol. Dus die schrijf ik nog absoluut niet af”, zegt Kraay junior over de Feyenoorder.