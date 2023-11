Krankzinnig spektakel met acht goals bij Chelsea-Manchester City

Manchester City en Chelsea hebben op Stamford Bridge in een wedstrijd die van begin tot einde boeide reclame gemaakt voor het voetbal. In een wedstrijd met zeer veel kansen en een extreem hoog tempo kwamen beide ploegen maar liefst vier keer tot scoren: 4-4. Erling Braut Haaland maakte twee doelpunten voor The Citizens, bij Chelsea was Raheem Sterling de grote uitblinker. De vandaag ongrijpbare buitenspeler maakte één treffer, die dus niet genoeg bleek voor de winst. Cole Palmer maakte in blessuretijd de gelijkmaker voor Chelsea vanaf de strafschopstip.

Chelsea startte na de overwinning op - toen nog - koploper Tottenham Hotspur zonder Ben Chilwell in de basis. Manchester City speelde zonder de geblesseerden Nathan Aké, die zich ook heeft afgemeld bij Ornaje, en John Stones. Het beloofde een spektakel te worden tussen de twee teams in de Premier League met het meeste balbezit en de meeste expected goals, waar Chelsea in die laatste statistiek zelfs nog iets hoger scoort dan koploper City.

Artikel gaat verder onder video

En een spektakelstuk werd het. Vanaf het begin was het een wedstrijd met veel tempo en met twee ploegen die de tegenstander hoog onder druk wilden zetten. Dat leverde een levendige beginfase op, maar wel een zonder echte grote kansen. De eerste kans van de wedstrijd was meteen een doelpunt. Haaland mocht aanleggen van elf meter nadat Marc Cucurella diezelfde Haaland vast hield in het strafschopgebied. Haaland stuurde keeper Robert Sanchez de verkeerde hoek in: 0-1.

Die voorsprong hield niet lang stand, want het was vier minuten later alweer gelijk. Uit een corner kopte de oudste speler van de Premier League, Thiago Silva, ongedekt raak: 1-1. Acht minuten later kwam Chelsea zelfs op voorsprong, toen Joško Gvardiol de bal knullig verloor aan Reece James, voor wie het een koud kunstje was om bij de tweede paal Raheem Sterling te bereiken: 2-1. Daarmee was het echter nog niet gedaan. In de blessuretijd van de eerste helft was het City dat op gelijke hoogte kwam. Manuel Akanji kon een voorzet van Bernardo Silva volledig ongehinderd inkoppen: 2-2.

Na rust was het City dat snel op voorsprong kwam. Na een ingooi op eigen helft was het Silva die de bal razendsnel verplaatste naar de helft van Chelsea. Daar legde Julián Álvarez de bal panklaar voor Haaland, die de bal met zijn lichaam binnen gleed: 2-3. Twintig minuten later werd het weer gelijk toen Ederson de rebound van het schot van Conor Gallagher niet kon klemmen. Spits Nicolas Jackson stond op de goede plek en schoot de bal rustig binnen: 3-3.

Daarmee was het nog niet gedaan met het spektakel. Beide teams gingen op zoek naar de winnende treffer. Die leek er te komen voor City toen Rodri de bal die per ongeluk voor zijn voeten viel via Thiago Silva binnen schoot: 3-4. Maar ruim in blessuretijd was het Rúben Dias die de ingevallen Armando Broja onderuit gleed in het strafschopgebied. De penalty die volgde werd onberispelijk binnen geschoten door Cole Palmer, die over kwam van City deze zomer: 4-4. Dat was het laatste doelpunt in een van de meest intense wedstrijden in de Premier League de laatste jaren en daarmee deelden beide teams de punten in een wedstrijd die eigenlijk twee winnaars verdiende.