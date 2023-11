Krankzinnige nederlaag: Tottenham leidt bijna de hele wedstrijd, maar gaat toch onderuit

Tottenham Hotspur heeft een bijzonder pijnlijke nederlaag geïncasseerd in de Premier League. De ploeg van trainer Ange Postecoglou leidde bijna de gehele wedstrijd met 0-1 tegen Wolverhampton Wanderers, maar verloor door twee doelpunten in de blessuretijd met 2-1. Daardoor herovert Tottenham de koppositie niet en kan Manchester City zelfs een gat van vier punten slaan.

Er leek aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Tottenham, dat zich hoopte te revancheren na de 1-4 nederlaag tegen Chelsea. Na twee minuten spelen gaf Dejan Kulusevski in het strafschopgebied een fraai hakje aan Pedro Porro, die de bal laag voorgaf richting de doelmond. Daar stond Brennan Johnson klaar om af te ronden: 0-1. De absentie van spelers als James Maddison, Micky van de Ven, Cristian Romero en Destiny Udogie leek Tottenham dus niet te deren, maar in het vervolg van de wedstrijd kwam Wolverhampton wel beter voor de dag.

Wolverhampton kwam in de eerste helft regelmatig in dreigende posities, maar schoot tekort in de afrondende fase. De beste kans voor de thuisploeg in de eerste helft was na een half uur voor Mario Lemina, maar keeper Guglielmo Vicario keerde zijn inzet. Na de pauze volgden nog meer grote kansen voor Wolverhampton. Matheus Cunha had het vizier niet op scherp staan en ook Hee-Chan Hwang leverde op het moment suprême een ontoereikend schot.

Niettemin was duidelijk dat de wedstrijd nog zeker niet gespeeld was. Na een fase waarin het doelgevaar afnam, zette Wolverhampton een gevaarlijk slotoffensief in. Een goede kopkans bleek niet besteed aan Sasa Kalajdzic, maar twee seconden na het begin van de blessuretijd moest Tottenham toch capituleren. Invaller Pablo Sarabia ontving in het strafschopgebied een hoge pass van Cunha, nam de bal uit de lucht en haalde op fraaie wijze uit in de linkerhoek: 1-1. Daarmee was de kous nog niet af: in de 97ste minuut maakte Lemina op aangeven van Sarabia zelfs de 2-1.