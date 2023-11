Tottenham verliest krankzinnige derby met 1-4, fans zingen toch hartstochtelijk

Tottenham Hotspur is de ongeslagen status in de Premier League kwijt. In een waar spektakelstuk tegen Chelsea verloor de ploeg van trainer Ange Postecoglou maandagavond met 1-4. Nicolas Jackson maakte een hattrick en bezorgde trainer Mauricio Pochettino een mooie terugkeer bij Tottenham; the Spurs speelden lange tijd met negen man in de stadsderby. Er werden liefst vijf goals afgekeurd in de bizarre kraker. Tottenham moet de koppositie afstaan aan Manchester City, dat een punt meer heeft.

De neutrale toeschouwer verveelde zich geen moment tijdens de wedstrijd. De eerste helft kende vijf doelpunten, waarvan twee geldige, en een directe rode kaart. Het openingsdoelpunt was in de zesde minuut voor Tottenham. Dejan Kulusevski trok naar binnen en zag zijn schot van richting veranderd worden door Levi Colwill, waardoor keeper Robert Sánchez het antwoord schuldig moest blijven.

In de dertiende minuut werd de 2-0 van Heung-Min Son afgekeurd, want de aanvaller stond nipt buitenspel toen hij werd bediend door Brennan Johnson. Aan de overzijde maakte Chelsea twee doelpunten die allebei werden afgekeurd. Raheem Sterling raakte de bal met de arm voordat hij afrondde en een fraai doelpunt van Moisés Caicedo werd afgekeurd omdat Jackson in buitenspelpositie het zicht van keeper Guglielmo Vicario belemmerde.

De videoscheidsrechter zag echter ook dat Cristian Romero in het strafschopgebied een zware overtreding beging op Enzo Fernández, vlak voor de afgekeurde goal van Caicedo. Na het seizoen van de beelden besloot scheidsrechter Michael Oliver een rode kaart en een penalty toe te kennen. De strafschop werd benut door Cole Palmer: 1-1. Het geblesseerd uitvallen van zowel Micky van de Ben als James Maddison betekende nieuwe dompers voor Tottenham; Van de Ven lijkt de komende interlandperiode met Oranje te moeten vergeten. Onsportief gedrag zorgde in de twaalf minuten durende blessuretijd nog voor kaarten bij Jackson, Colwill en Pape Sarr.

In de tweede helft werd het nóg moeilijker voor Tottenham, want tien minuten na de pauze kreeg Destiny Udogie zijn tweede gele kaart. Zodoende moest Tottenham verder met negen man. Chelsea voerde de druk op en kwam op voorsprong via Jackson, die na voorbereidend werk van Sterling scoorde. Tottenham gaf zich niet gewonnen en leek op 2-2 te komen, maar een treffer van Eric Dier werd afgekeurd omdat hij net buitenspel stond.

Toch was de zege voor Chelsea nog niet binnen. In de 86ste minuut liet Rodrigo Bentancur een gigantische kans onbenut om de stand gelijk te trekken: na een indraaiende vrije trap kopte hij bij de tweede paal rakelings naast. In de vierde van de negen minuten durende blessuretijd was Son ook nog dreigend met een schot. Sánchez keerde de inzet en leidde een snelle counter in, die door Jackson werd afgerond: 1-3. Even later omspeelde Jackson bij een volgende counter de keeper van Tottenham en zorgde hij ook voor de 1-4. Toch hadden de fans van Tottenham het hoogste woord: zij klapten en zongen voor hun helden, die strijdend ten onder gingen.