Kritiek op Koeman en Oranje: 'Speelden voor rust countervoetbal, dat is niet Nederland eigen'

Voormalig international Arnold Mühren is kritisch over de strategie waarmee bondscoach Ronald Koeman het Nederlands elftal zaterdagavond liet aantreden tegen Ierland. Mühren, in 1988 teamgenoot van Koeman toen Nederland beslag legde op de Europese titel, vindt dat zijn voormalig ploeggenoot het elftal wel wat verder naar voren had mogen laten spelen. Verdediger kan wél op het enthousiasme van Mühren rekenen.

Namens De Telegraaf beoordeelt Mühren de spelers die in actie kwamen in het met 1-0 gewonnen duel waarin Oranje zich definitief verzekerde van deelname aan het aanstaande EK in Duitsland, en ook de bondscoach krijgt een cijfer. Koeman komt er vanaf met een magere voldoende: een zesje. Mühren kan er nog wel begrip voor opbrengen dat Koeman ervoor koos om opnieuw met drie centrale verdedigers aan te treden, maar had zelf wat anders gedaan: "Zo hoeft het niet tegen landen als Ierland, Gibraltar of Griekenland." Mühren vervolgt: "Voor de rust speel je op eigen helft eigenlijk countervoetbal, dat is niet Nederland eigen. Zet het gewoon vast bij Ierland, dacht ik."

Uit de eerste de beste counter was het via Wout Weghorst direct raak voor Oranje. Daarna deden de Ieren nog wel wat pogingen om langszij te komen, maar verder dan een afgekeurde goal van invaller Adam Idah kwamen de bezoekers niet. "Er is bijna geen kans weggegeven, dat snap ik ook", meent Mühren. "Maar met deze spelers bij Oranje kun je meer initiatief nemen", vervolgt hij. "Ik vind drie aanvallers voorin nog steeds het beste. Het stadion zit vol, de mensen zijn in feeststemming omdat het EK al min of meer is bereikt en ze wachten op spektakel. Als je de boel bij Ierland dan meteen onder druk zet, krijg je ook de mensen achter je."

Man of the Match

Van alle internationals die in actie kwamen krijgt Internazionale-verdediger Stefan de Vrij het hoogste cijfer van Mühren: een 8. De oud-speler van Feyenoord en SS Lazio mocht voor het eerst sinds juni 2022 weer eens aan de aftrap verschijnen in Oranje en was volgens Mühren 'met afstand de beste speler'. "Hij straalt rust uit, kiest voortreffelijk positie en dribbelt ook nog in op het middenveld", somt Mühren op. "Voor iemand die al anderhalf jaar niet speelt bij Oranje is dat knap. Je ziet dat hij ervaring heeft, in Italië voetbalt en dingen ziet voordat de situatie ontstaat. Daarbij had hij ook nog een assist", leest het.