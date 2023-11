Kwakman onder de indruk na Ajax - Heerenveen: 'Ik begrijp niet waarom hij zo weinig speelde'

Kees Kwakman heeft na afloop van Ajax - sc Heerenveen een lans gebroken voor . De middenvelder was tegen de Friezen belangrijk met een assist voor de 2-0 van Brian Brobbey. Maar Kwakman zag Van den Boomen ook in balverlies het elftal bij de hand nemen. De analist begrijpt niet waarom de zomeraanwinst onder Maurice Steijn weinig aan spelen toekwam.

Sven Mislintat verbaasde vriend en vijand door Van den Boomen eind mei al naar Amsterdam te halen. De middenvelder had in de seizoenen ervoor veel indruk gemaakt in Frankrijk en leek in het buitenland actief te blijven, maar keerde transfervrij terug naar Nederland. Van den Boomen was in de voorbereiding op dit seizoen misschien wel het enige lichtpuntje bij Ajax. Hij had in de eerste twee competitiewedstrijden dan ook een basisplaats, maar verdween na het uitduel met Excelsior uit het elftal. Steijn deed in het vervolg nog maar weinig een beroep op de middenvelder.

Van den Boomen kreeg van Hedwiges Maduro in de uitwedstrijd tegen PSV al een basisplaats en verscheen ook in de eerste twee duels onder leiding van John van ’t Schip aan de aftrap. Zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen behoorde hij tot de uitblinkers bij Ajax. “Ja, die maakt een goede indruk. Daarom begrijp ik niet zo goed waarom hij onder Steijn ook niet speelde”, zei Kwakman na afloop op ESPN. “Niet dat hij nooit iets fout doet of geen verkeerde bal geeft, maar hij is iemand die bezig is met het elftal. Hij stuurt, hij coacht. Op een gegeven moment was Rensch een beetje aan het zeiken en die kreeg op z’n flikker van Van den Boomen.”

Kwakman ziet voor Van den Boomen een belangrijke rol vlak voor de defensie. “Ik denk dat hij ook een speler is die het van zijn inzicht moet hebben. Hij is bezig met de restverdediging. Zo’n iemand heb je nodig in een ploeg, zeker als je er bijna niemand van hebt. Ik heb dus nooit echt begrepen waarom hij onder Steijn niet speelde om in ieder geval dát voor elkaar te krijgen”, aldus de oud-speler van onder meer FC Groningen en NAC Breda.