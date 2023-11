Lukkien wekt onbegrip met nieuwe klap voor Van Veen: 'Zo ga je niet met spelers om'

FC Groningen pakte maandagavond uit bij Jong AZ overtuigend de drie punten, maar trainer Dick Lukkien liet in Wijdewormer zijn veelbesproken spits 90 minuten op de bank zitten. Een opvallende beslissing, aangezien Van Veen juist op verzoek van Lukkien niet naar Schotland afreisde om de aanstaande geboorte van zijn eerste kind mee te kunnen maken.

Van Veen kwam afgelopen zomer over van het Schotse Motherwell, waar de 32-jarige aanvaller een topseizoen beleefde en beslag legde op de tweede plaats op de topscorerslijst. In Groningen moest de geboren Brabander een belangrijke schakel worden in het elftal van Lukkien, dat na de rampzalige degradatie van afgelopen seizoen in één keer hoopt terug te keren op het hoogste niveau. Vooralsnog komt er echter weinig terecht van die aspiraties, al zijn de laatste resultaten wel hoopgevend. Afgelopen vrijdag won FC Groningen met enige moeite het thuisduel van een tiental van FC Eindhoven, waarmee een serie van zeven (!) duels zonder zege eindelijk ten einde kwam. In Wijdewormer zette het herstel zich door met een puike 0-5 overwinning.

De rol van Van Veen in het geheel wordt echter steeds kleiner. De normaal makkelijk scorende spits verloor, na vijf treffers in de eerste elf duels van het seizoen te hebben gemaakt, in oktober zijn basisplaats. Bovendien kwam hij afgelopen week in het nieuws met een opvallend interview in de tabloid The Scottish Sun. Daarin werd onder meer afgedrukt dat hij naar de bank verwezen zou zijn na een incident met Lukkien waarbij Van Veen verbaal een grens zou hebben overschreden, al werd die uitspraak een dag later door de hoofdrolspeler zelf alweer ontkend. Ook sloot Van Veen een terugkeer in Schotland, waar zijn hoogzwangere partner is achtergebleven, niet uit in het vraaggesprek.

Algemeen directeur Wouter Gudde meldde tegenover RTV Noord al dat de aanstaande bevalling er de komende tijd voor zou kunnen zorgen dat Van Veen niet altijd beschikbaar zou zijn voor Lukkien, maar op verzoek van de trainer reisde de Brabander wel mee af naar Wijdewormer. Dat de trainer de spits vervolgens niet nodig bleek te hebben en 90 minuten op de bank hield, wekt de verbazing van Thijs Faber, die de podcast Kon Veel Minder over FC Groningen maakt. Faber schrijft op X dat hij het maar 'moeilijk uit te leggen' vindt dat Van Veen niet van de bank af mocht komen en krijgt daarmee bijval van verschillende supporters. "Onbegrijpelijk, zo slecht op persoonlijk niveau, stuur hem dan gewoon terug naar Schotland in plaats van dit", schrijft een twitteraar. "Zo ga je niet met spelers om", vindt een ander.