FC Groningen-spits Kevin van Veen neemt afstand van Schots interview: 'Clickbait'

neemt afstand van de uitspraken die de krant The Scottish Sun uit zijn mond optekent. In de Schotse tabloid valt te lezen dat hij bij FC Groningen op de bank zou zijn beland na een woordenwisseling met trainer Dick Lukkien, waarin hij een grens zou hebben overschreden met zijn taalgebruik. Dat wordt door de 32-jarige aanvaller in een eerste reactie echter stellig ontkend.

"Ik en de trainer hebben nog nooit ruzie gehad of met disrespect naar elkaar gecommuniceerd", zegt Van Veen tegenover RTV Noord. Hij bestrijdt dan ook dat een dergelijk incident de oorzaak van zijn reserverol is: "Ik speel op dit moment niet, omdat ik niet voldoe aan wat er verdedigend van mij wordt gevraagd. Dat is de reden." The Scottish Sun beschuldigt hij van stemmingmakerij: "Dit is een krant die blijkbaar clikbaits en een situatie om mij heen wil creëren", aldus Van Veen.

Ook scheidend algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen komt bij de lokale omroep aan het woord. Hij bevestigt de woorden van de spits en meldt daarnaast dat van een vertrekwens van Van Veen bij de club eveneens niets bekend is. "Bij ons is ook niet bekend dat Kevin in de winter weg wil. We houden natuurlijk rekening met de privésituatie van Kevin en dat kan de komende tijd ook wel wat gevolgen voor zijn beschikbaarheid hebben", doelt de directeur op de partner van Van Veen, die in Schotland achterbleef en de komende week gaat bevallen van hun eerste kind.

FC Groningen telde afgelopen zomer ruim een half miljoen euro uit om Van Veen over te nemen van het Schotse Motherwell, de club waar hij het tot vice-topscorer van de Scottish Premier League schopte. Tot dusverre kwam hij dertien keer in actie namens de Trots van het Noorden, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Eredivisie en momenteel de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie bekleedt. Voorafgaand aan het seizoen beloofde Van Veen nog vol bravoure dat hij er 30 in zou schieten namens de Groningers, voorlopig blijft hij met vijf treffers nog ver verwijderd van dat aantal.