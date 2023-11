Marinus Dijkhuizen hoopt op transfer: 'Hij kan binnen een paar jaar naar Feyenoord'

Marinus Dijkhuizen ziet in potentie als een goede spits voor Feyenoord. De trainer van Excelsior, die in het verleden samenwerkte met Dallinga, hoopt dat de aanvaller komende zomer in ieder geval een mooie transfer maakt naar een grotere club dan Toulouse.

Dallinga maakt deze interlandperiode voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje. “Thijs is niet zo bekend bij het grote publiek, omdat hij helaas in Toulouse speelt en niet in Nederland. Dat is natuurlijk jammer”, zegt Dijkhuizen bij Studio Voetbal. “Ik hoorde Koeman deze week zeggen dat hij positief is over het afwerken van Dallinga. Daar kan ik me iets bij voorstellen, want technisch is hij heel goed. Als je echt toekomst in hem ziet, en misschien heeft de bondscoach die conclusie getrokken, dan zou ik hem zeker speeltijd geven tegen Gibraltar.”

Dallinga speelde in het seizoen 2021/22 voor Excelsior. Hij kwam in 44 wedstrijden voor de club tot 36 doelpunten en 9 assists. “Hij is goed en gaat nog veel beter worden, want het is een echte winnaar”, weet Dijkhuizen. “Zijn mentaliteit is geweldig. Hij is fysiek sterk, vrij allround, heeft goede diepte in zijn spel, is een target, de aanloop voor het doel is goed, hij kan ook koppen, dus hij heeft van alles wel wat. Hij is vrij compleet. Dit is wel pas het derde seizoen dat hij volop meemaakt. Hij speelt bij een ploeg die veertiende staat in de Ligue 1, dus hij moet eigenlijk een transfer maken naar een grotere club om meer te kunnen scoren.”

Dallinga werd deze week nog gelinkt aan drie Premier League-clubs. Brentford, Bournemouth en Crystal Palace zouden interesse hebben. Dijkhuizen vindt het moeilijk in te schatten waar zijn plafond ligt. “Maar ik denk dat hij binnen een paar jaar wel de spits van Feyenoord kan worden.” Dat komt volgens Dijkhuizen niet alleen door zijn kwaliteiten, maar ook door zijn mentaliteit. “Thijs is iemand die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling, offers maakt, gas geeft en tot vervelens toe alles wil winnen, ook op de training. Hij is ook heel kritisch op zichzelf. Ik kreeg regelmatig een appje op zondag: ‘Trainer, zullen we morgen naar de beelden kijken, want ik was niet zo tevreden over de wedstrijd.’”