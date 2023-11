Mario Been smult van Eredivisie-openbaring: ‘Hij heeft enorme kwaliteiten, kijk eens!’

Mario Been en Marciano Vink hebben zaterdagavond in De Eretribune mooie woorden over voor Chris-Emmanuel Dikwama Lokesa. De analisten van ESPN adviseren Feyenoord om tijdens het uitduel met RKC Waalwijk vanavond extra rekening te houden met de achttienjarige aanvallende middenvelder van RKC.

Been vond Lokesa afgelopen dinsdag een goede indruk maken in het bekerduel van RKC met FC Utrecht. RKC verloor weliswaar met 3-2 in Utrecht, maar Lokesa liet met onder meer twee doelpunten een goede indruk achter. “Hij speelt niet altijd, maar ik vind het echt een speler met enorme kwaliteiten”, zegt de voormalig trainer van onder meer NEC en Feyenoord over Lokesa, sinds begin dit kalenderjaar actief bij RKC en dit seizoen in acht officiële wedstrijden voor de Waalwijkers goed voor twee doelpunten.

“Hij is zowel links- als rechtsbenig. Hij is heel makkelijk aan de bal. Hij is een sterke jongen ook”, analyseert Been het spel van de jonge Belg. “Hij maakt niet altijd de juiste keuzes, maar deze jongen kan gewoon geweldig voetballen. En hij heeft ook nog de juiste snelheid. Dit is echt een leuke jongen om naar te kijken. Hij is pas achttien jaar. Hij is norm talentvol. En kijk eens! Een fysiek, sterke en snelle jongen.”

“Ze hebben een superleuke voorhoede met Denilho Cleonise, hij en eventueel Zakaria Bakkali”, vult Vink zijn collega-analist aan. “Dat zijn drie handenbinders. Met die drie zou je een totaal ander spel kunnen spelen. Nu is alles best wel geënt op Michiel Kramer, maar Henk Fraser kan dus variëren.” Bakkali start vanavond tegen Feyenoord vanaf de reservebank. Cleonise, en Kramer zijn wel basisspelers in het elftal van Fraser.