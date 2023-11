Messi sluit transfer naar FC Barcelona uit: 'Geen kans, totaal niet'

zal in januari niet op huurbasis terugkeren bij FC Barcelona. Er gingen geruchten over een mogelijke terugkeer, maar die drukt de kersverse Ballon d’Or-winnaar de kop in.

Het gebeurt vaker dat spelers uit de Verenigde Staten een korte overstap maken naar Europa: een bekend voorbeeld is Thierry Henry, die in 2012 kort New York Red Bulls verliet voor een terugkeer bij Arsenal. Dat heeft onder meer te maken met de speelschema’s die niet overlappen. Het nieuwe MLS-seizoen zal waarschijnlijk pas eind februari of begin maart aanvangen, waardoor geruchten gingen over een transfer van Messi op huurbasis.

Keert Messi terug bij FC Barcelona?

In een interview met L'Équipe reageert Messi luid en duidelijk op de verhalen. Is er een kans dat hij terugkeert bij Barcelona op huurbasis in januari? “Nee, geen kans. Totaal niet.” De 36-jarige Argentijn werd ook afgelopen zomer gelinkt aan Barcelona, maar vertrok toen naar Inter Miami. “Ik had kunnen terugkeren naar Barcelona, maar zover kwam het niet.”

“Het was eigenlijk hetzelfde als bij mijn vertrek in 2021. Ik dacht aan mijn leven daar, aan de mogelijkheid om daar met pensioen te gaan zoals ik altijd had gewild... Maar het was niet mogelijk”, zegt Messi daarover. “Ik had veel aanbiedingen, waaronder van meerdere clubs uit Europa en Saudi-Arabië. We hebben uiteindelijk gekozen voor Miami en daar zijn we blij mee. Ik verwacht niet dat ik ooit nog in Europa zal spelen."