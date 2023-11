Mike Verweij haalt hard uit: 'Hij is na het duel tussen Ajax en Feyenoord niet meer serieus te nemen'

Mike Verweij is kritisch op het functioneren van Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB. Volgens de journalist van De Telegraaf is deze week bewezen dat Bluyssen sinds de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord niet meer serieus te nemen valt.

"Jan Bluyssen, de competitieleider, is natuurlijk na Ajax- Feyenoord eigenlijk niet meer serieus te nemen", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Die wedstrijd moest binnen 3 dagen ingehaald worden, want anders was er sprake van competitievervalsing." Uiteindelijk werd de wedstrijd binnen drie dagen ingehaald, maar werd het duel tussen Ajax en FC Volendam en Ajax daardoor verplaatst: "De voorzitter van FC Volendam, Jan Smit, heeft toen ook hard uitgehaald naar de KNVB en de vraag gesteld: waarom is de kleine club wéér het slachtoffer?", zegt Verweij.

Volgens de Ajax-watcher was het de Palingboeren veel beter uitgekomen als de wedstrijd tegen Ajax niet verplaatst werd, aangezien de Volendammers op het moment dat de wedstrijd werd ingehaald een Ajax trof dat de weg omhoog langzaam had ingeslagen: "En je ziet nu wat er is gebeurd, ze moeten spelen op het moment dat er een international weg is", doelt de verslaggever op de verloren bekerwedstrijd van FC Volendam tegen Excelsior Maassluis (1-0), waarin de oranjehemden het moesten doen zonder Jong Oranje-international Calvin Twigt.