'Modric gaat Real Madrid verlaten, volgende bestemming lijkt bekend'

Real Madrid gaat komende zomer na twaalf uiterst succesvolle seizoenen afscheid nemen van , die in september 38 is geworden. De Kroaat zal zijn aflopende contract niet meer gaan verlengen en lijkt in plaats daarvan op weg naar Saudi-Arabië, zo schrijven Spaanse media.

De krant Sport weet het zeker: "Het afscheid zal aan het eind van het seizoen gaan plaatsvinden, als het contract van Modric afloopt", schrijft journalist Xavi Canals. Als belangrijkste reden daarvoor noemt hij het feit dat de Kroaat steeds minder aan spelen toekomt: in LaLiga had trainer Carlo Ancelotti dit seizoen nog maar in vier van de dertien wedstrijden een basisplaats in petto voor de Ballon d'Or-winnaar van 2018. Golden Boy Jude Bellingham ontpopt zich in de eerste maanden van dit seizoen tot de nieuwe leider op het middenveld.

Saudi-Arabië is volgens diezelfde Canals de meest logische bestemming voor Modric. In het steenrijke land wordt de Kroaat 'met open armen' ontvangen en ligt 'een sappig contract' voor hem klaar, zo weet de journalist. Afgelopen zomer vingen de Saudi's nog bot bij Modric, die in tegenstelling tot zijn ploeggenoot Karim Benzema niét zwichtte voor de knisperende dollarbiljetten en Real nog een jaar trouw bleef.

Modric' zaakwaarnemer Borja Couce wordt in het artikel eveneens geciteerd. "Afgelopen zomer was er al interesse. Hij heeft verschillende aanbiedingen gehad, van een club uit de hoofdstad én een andere club. Luka denkt momenteel alleen aan Real Madrid, maar het idee dat hij naar de Saudi Pro League verkast is zeker mogelijk, als het een passende aanbieding is."