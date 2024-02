Spaanse media spreken over 'de druppel': 'Real Madrid-speler met ruim 500 optredens wil weg'

is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Real Madrid. De 38-jarige middenvelder moet het dit seizoen doen met een plek op de reservebank en komt maar mondjesmaat in actie. Volgens Relevo denkt De Koninklijke zelfs al aan een aankondigingsbericht over het vertrek van de Kroaat.

Modric beschikt over een aflopende verbintenis. Waar de routinier vorig seizoen veel speeltijd kreeg, moet hij het dit jaar doen met een plek op de reservebank. Dat is enigszins opvallend, want Real Madrid speelt veel wedstrijden in een formatie met vier middenvelders. Onder meer Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde en Jude Bellingham krijgen de voorkeur.

Artikel gaat verder onder video

Ook als een van deze vier spelers niet inzetbaar is, kiest Carlo Ancelotti vaak voor andere namen. Dit was ook het geval in de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (0-1 winst). Tchouaméni speelde in dat duel als centrale verdediger, terwijl ook Bellingham ontbrak op het middenveld. Modric moest het alsnog doen met een plek op de bank, waar hij de volledige wedstrijd mocht blijven zitten. Dit voorval is volgens Relevo 'de druppel' voor Modric om te vertrekken uit Madrid.

Modric speelde dit seizoen 27 keer, waarvan twaalf als invaller. In totaal kwam hij tot 1374 speelminuten. Een middenvelder als Jude Bellingham stond bijna keer zo lang op het veld in 2024. Hierdoor lijkt een vertrek bij Real Madrid in de maak.

Modric kan hoe dan ook terugkijken op een fantastische periode bij de Spaanse grootmacht. De Kroaat kwam in 2012 voor zo’n 35 miljoen euro over van Tottenham Hotspur en groeide uit tot een van de beste middenvelders van de wereld. Modrić werd op 30 augustus 2018 verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar en op 24 september 2018 tot Wereldvoetballer van het Jaar.