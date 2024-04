Paginagrote advertentie in Marca moet Luka Modric (38) van gedachten laten veranderen

Dinamo Zagreb hoopt verloren zoon met een paginagrote advertentie in de Spaanse krant Marca te kunnen verleiden tot een terugkeer. De stijlvolle Kroaat beschikt bij zijn huidige club Real Madrid over een aflopend contract, waardoor de geruchten over zijn toekomst steeds verder toenemen.

Mede doordat hij inmiddels 38 is en lang niet meer zoveel speelminuten maakt als voorheen het geval was, speculeerden Spaanse media de afgelopen maanden over een afscheid na een meer dan succesvol huwelijk dat nu twaalf seizoenen duurt. Woensdag schreef Sport echter dat Modric zich zou hebben bedacht en dat hij Real heeft laten weten dat hij zijn verbintenis graag met een dertiende seizoen zou willen verlengen, om vervolgens in de zomer van 2025 zijn loopbaan af te sluiten.

Dinamo hoopt hem echter te bewegen tot een terugkeer. Voorzitter Mirko Barisic zet die hartenwens kracht bij door een advertentie ter grootte van een volledige pagina te kopen in Marca. Bij een foto van een Dinamo-shirt met rugnummer 10 voorzien van Modric' naam plaatst Barisic twee hashtags, waarmee hij uitdrukt dat een rentree van de middenvelder logisch zou zijn.

Modric doorliep de jeugdopleiding van Dinamo en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. In 2005 plukte Tottenham Hotspur hem voor 22,5 miljoen euro weg uit zijn vaderland, waarna Real vier jaar later 35 miljoen betaalde om hem naar Madrid te halen. Inmiddels staat de Ballon d'Or-winnaar van 2018 op niet minder dan 522 wedstrijden in alle competities namens De Koninklijke, waarmee hij onder meer vijf keer beslag legde op de Champions League. Bovendien is hij nog altijd actief bij de Kroatische nationale ploeg. Komende zomer is de 174-voudig international - mits hij gevrijwaard blijft van blessures - actief op het EK, waar Kroatië het in groep B opneemt tegen Spanje, Italië en Albanië. Na de EK's van 2008, 2012, 2016 en 2020 en de WK's van 2006, 2014, 2018 en 2022 wordt het toernooi in Duitsland zijn negende eindronde.

