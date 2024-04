'Modric (38) verandert van gedachten: bij deze club wil hij zijn imposante loopbaan afsluiten'

is volgens Spaanse media van gedachten veranderd en zou nu overwegen zijn komende zomer aflopende contract bij Real Madrid met één jaar te verlengen, om vervolgens in de zomer van 2025 zijn indrukwekkende carrière af te sluiten. Lange tijd werd aangenomen dat de Kroatische stilist aan zijn laatste maanden bij De Koninklijke bezig was.

Modric is bezig aan zijn twaalfde seizoen in het maagdelijke wit van Real en heeft in die periode maar liefst 24 hoofdprijzen in de wacht weten te slepen. Daarmee is hij nog één titel verwijderd van het clubrecord van 25, dat momenteel in handen is van Karim Benzema en Marcelo. Dit seizoen nog kan de Kroaat zijn beide oud-ploeggenoten achterhalen: Real is met nog acht speelronden te gaan koploper in LaLiga en plaatste zich voor de kwartfinale van de Champions League, waarin een dubbele confrontatie met bekerhouder Manchester City wacht.

Ondanks het feit dat Modric bij tijd en wijle zijn fenomenale klasse nog etaleert, blijft zijn speeltijd dit seizoen beperkt. Trainer Carlo Ancelotti opteert vaker voor (veel) jongere goden, waardoor de Kroaat tot dusverre pas zeventien keer in de basisopstelling van Real terug te vinden was. Er werd dan ook veelvuldig gespeculeerd over een vertrek, waarna Modric mogelijk in Saudi-Arabië of de Verenigde Staten nog één dik contract zou gaan ondertekenen.

De krant Sport schrijft echter dat Modric 'strijdlustig en vastbesloten om aan de top te blijven' is, 'ondanks zijn leeftijd'. De middenvelder zou zijn contract dan ook met een extra seizoen willen verlengen en zijn loopbaan daarna in het shirt van De Koninklijke willen afsluiten. "Die wens verrast de clubleiding, aangezien die al een aantal jaar probeert de oude generatie te vervangen", schrijft bovengenoemde krant. Een eventuele contractverlenging van Modric zou bijvoorbeeld de kansen op speelminuten voor een talent als Arda Güler beknotten. Sport verwacht echter niet dat Real de wens van Modric om te blijven zou kunnen of willen weigeren, waardoor het Turkse talent zijn heil mogelijk elders zou gaan moeten zoeken.

