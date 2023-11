Mohammed Kudus staat op in minuut 86 én 91, fors pak slaag voor Chelsea

Mohammed Kudus heeft zaterdag in de Premier League het verschil gemaakt voor West Ham United in de uitwedstrijd tegen Burnley: 1-2. De voormalig Ajacied was betrokken bij de twee late doelpunten van de Londenaren. Chelsea ging gelijktijdig gigantisch af op bezoek bij Newcastle United: 4-1.

Burnley - West Ham United 1-2

West Ham leek op gezoek bij de hekkensluiter van de Premier League tegen een nederlaag aan te lopen. Burnley kwam kort na rust op voorsprong door een doelpunt van Jay Rodrigue en hield die voorsprong vervolgens lang vast. In de absolute slotfase nam Kudus zijn ploeg echter bij de hand. In de 86ste minuut viel een voorzet van de Ghanees binnen via ploeggenoot Divin Mubama en Burnley-verdediger Dara O’Shea en in de blessuretijd kon Tomas Soucek de 1-2 maken na opnieuw voorbereidend werk van Kudus.

Newcastle United - Chelsea 4-1

Chelsea tankte voor de interlandonderbreking vertrouwen met een zege op Tottenham Hotspur (1-4) en een remise tegen Manchester City (4-4), maar op bezoek bij Newcastle United ging het toch weer mis voor the Blues. Halverwege stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord door doelpunten van Alexander Isak (Newcastle United) en Raheem Sterling (Chelsea), maar in de tweede helft liep de thuisploeg via treffers van Jamaal Lascelles, Joelinton en Anthony Gordon ruim weg bij Chelsea. De bezoekers uit Londen eindigden het duel met tien man: Reece James werd twintig minuten voor tijd met tweemaal geel van het veld gestuurd.