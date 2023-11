Neymar moet zich verantwoorden in rechtszaal: 'Hij maakt misbruik van kwetsbare vrouw'

wordt ervan beschuldigd een vrouw te hebben laten zwartwerken in zijn villa in het Franse Bougival. Zij zou zestig uur per week werkzaamheden hebben verricht, zonder recht op basale arbeidsvoorwaarden. De zaak ligt momenteel bij een arbeidsrechtbank in Saint-Germain-en-Laye, zo meldt Le Parisien.

Een 35-jarige Braziliaanse vrouw, moeder van vier kinderen, beweert tussen januari 2021 en oktober 2022 zeven dagen per week in de woning te hebben gewerkt. Ze zou wekelijks liefst 60 uur hebben gewerkt, tegen een uurloon van vijftien euro (dertig op zondag). Het geld werd cash uitbetaald; een salarisstrook heeft ze nooit ontvangen en ook van vakanties of betaald verlof was geen sprake. De vrouw is net als Neymar van Braziliaanse komaf en verbleef zonder geldige verblijfsvergunning in Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

De vrouw bleef doorwerken tot twee weken voor de geboorte van haar vierde kind. Na de bevalling, in oktober 2022, hoorde ze niets meer van Neymar of de mensen om hem heen. Daardoor zat ze plots zonder werk en moest ze zich wenden tot de voedselbank om haar kinderen te eten te kunnen geven. Advocaten stuurden namens haar een brief naar Neymar met een schikkingsvoorstel, maar die brief bleef onbeantwoord. Daarom zoeken de advocaten nu hun heil bij de arbeidsrechtbank.

De advocaten eisen een schadevergoeding van 368.000 euro. Ze stellen dat Neymar misbruik maakte van het feit dat de vrouw ongedocumenteerd was. De advocaten spreken van 'onwaardige werkomstandigheden die indruisen tegen het arbeidsrecht'. "We betreuren het dat zo'n bekend persoon zich zo inhumaan kan opstellen. Het ging zelfs zo ver dat hij onze cliënt een paar dagen voor haar bevalling het huis uit schopte, terwijl ze aangaf pijn te hebben."

De organisatie Femmes de la Résistance staat Braziliaanse vrouwen in nood bij en is ook op de hoogte van de situatie. Voorzitter Nellma Barretto spreekt van 'onacceptabel' gedrag van Neymar. "Hij maakt misbruik van de kwetsbare positie waarin een vrouw zonder verblijfsvergunning zich bevindt, nota bene een mede-Braziliaan. Dit is uitbuiting." Neymar, die momenteel onder contract staat bij Al-Hilal maar vanwege blessureleed voorlopig niet kan spelen, is volgens een van zijn vertegenwoordigers niet op de hoogte gesteld van de zaak.