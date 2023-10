Brazilië stelt teleur, Neymar bekogeld door eigen supporters

Brazilië is in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK van 2026 tegen het eerste puntverlies aangelopen. In Cuiaba hield Venezuela de Brazilianen enigszins verrassend op een 1-1 gelijkspel. Na afloop van de wedstrijd was het mikpunt van de Braziliaanse supporters.

De Goddelijke Kanaries van bondscoach Fernando Diniz kwamen na rust nog wel op voorsprong door toedoen van Arsenal-verdediger Gabriel Magalhães, die een hoekschop van Neymar tegen de touwen kopte.

🚨GOAL | Brazil 1-0 Venezuela | Gabriel Magalhães





Het bleek echter niet voldoende om de volle winst te pakken. Vijf minuten voor tijd moesten de Brazilianen voor eigen publiek de gelijkmaker van Eduard Bello toestaan. De 27-jarige aanvaller, die uitkomt voor het Mexicaanse Mazatlán FC, deed dat overigens op bijzonder fraaie wijze: met een omhaal wist hij Manchester City-doelman Ederson te passeren.

Na de wedstrijd richtte een deel van het publiek de pijlen op Neymar. De topscorer aller tijden van de Braziliaanse ploeg, die afgelopen zomer Paris Saint-Germain verruilde voor het Saudische Al-Hilal, kreeg bij het verlaten van het veld een beker popcorn naar zich toegegooid.

🚨| Fan throws popcorn at Neymar after Brazil's draw against Venezuela

Neymar being hit with a bag of popcorn after Brazil drew 1-1 vs. Venezuela at home. Brazil host Argentina in November.

Door het gelijkspel staat Brazilië na drie gespeelde wedstrijden op zeven punten, waarmee de vijfvoudig wereldkampioen nu tweede in de kwalificatiereeks staat. Koploper Argentinië behield wél de maximale score; door een vroege treffer van Nicolás Otamendi werd Paraguay in Buenos Aires met 1-0 verslagen. Van de tien Zuid-Amerikaanse landen plaatsen liefst zes zich rechtstreeks voor de eindronde van het WK, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal worden afgewerkt. De nummer zeven krijgt bovendien de kans om zich via een intercontinentaal play-off toernooi eveneens te kwalificeren.