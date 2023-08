Neymar stelde naast jaarsalaris van honderd miljoen euro nog vijf weerzinwekkende eisen aan Al-Hilal

Neymar mag zich sinds afgelopen dinsdag officieel speler van Al-Hilal noemen. De steenrijke Saudische club wist de Braziliaanse aanvaller te verleiden voor een lucratieve overstap en betaalde Paris Saint-Germain een bedrag van zo’n negentig miljoen euro. De afgelopen dagen zijn er meerdere details naar buiten gekomen over de contractuele eisen van Neymar, en van die gestelde eisen zijn, op zijn zachtst gezegd, de meeste ronduit bizar.

Zo onthulde het Engelse The Sun dat de 31-jarige Braziliaan een aantal bijzonder luxe gelegenheden tot zijn beschikking wilde hebben. Neymar vroeg om een landhuis met welgeteld 25 kamers, wat zorgt voor ruimte voor familie en vrienden bij vergaderingen of bijeenkomsten. Bij dat landhuis moest onder meer een zwembad van vierhonderd vierkante meter beschikbaar zijn.

Ook eiste Neymar drie verschillende sauna’s, een koelkast vol met zijn favoriete drankjes én drie sportauto’s (Bentley Continental GP, Aston Martin DBX en Lamborghini Huacán). Of Neymar zelf in deze auto’s gaat rijden? Nee. De Braziliaan heeft 24 uur per dag en zeven dagen in de week de beschikking over een privéchauffeur.

Al-Hilal ging akkoord met de eisen en bood hem ook nog eens een salaris van meer dan honderd miljoen euro per jaar. Neymar reageerde zelf ook nog op zijn transfer. “Het maakt het interessanter om tegen spelers van wereldklasse uit te komen. Spelen tegen Ronaldo, Karim Benzema en Roberto Firmino maakt je alleen maar gemotiveerder.”