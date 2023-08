Officieel: Neymar keert het Europese voetbal na tien jaar de rug toe

De kans is groot dat we Neymar nooit meer in actie zien in de Champions League. De Braziliaan werd de afgelopen weken en maanden weliswaar nog in verband gebracht met clubs uit de Premier League en een terugkeer naar FC Barcelona, maar de keuze is gevallen op een avontuur buiten Europa. Het hing de voorbije dagen al even in de lucht en het is nu ook officieel: Neymar is speler van Al-Hilal. De vleugelaanvaller is daarmee de zoveelste topspeler die deze zomer de overstap maakt naar de Saudi Pro League.

Het is alweer tien jaar geleden dat Neymar zijn entree maakte op het Europese continent. Na een aantal jaar de Braziliaanse competitie op z'n kop te hebben gezet, tekende hij in de zomer van 2013 een langdurig contract bij FC Barcelona. Daar ging de Zuid-Amerikaan samenspelen met zijn idool Lionel Messi. Een jaar later zette ook Luis Suárez zijn krabbel onder een verbintenis bij FC Barcelona. Messi, Suárez en Neymar vormden vervolgens drie jaar de gevaarlijkste aanvalstrio op de Europese velden. Het hoogtepunt werd bereikt in het seizoen 2014/2015, toen FC Barcelona onder aanvoering van MSN - zoals de Zuid-Amerikaanse voorhoede ook wel door het leven ging - de 'treble' won. De Catalanen wonnen de Champions League door Juventus met 3-1 te verslaan in Berlijn, zowel Suárez als Neymar was trefzeker.

Artikel gaat verder onder video

Zo mooi als dat seizoen werd het vervolgens niet meer voor Neymar. De Braziliaan werd in de zomer van 2017 nog wel de duurste voetballer aller tijden. Paris Saint-Germain telde een bedrag van liefst 222 miljoen euro neer om hem los te weken bij FC Barcelona. Met zijn overstap naar PSG hoopte Neymar definitief uit de schaduw van Messi te stappen en de beste voetballer ter wereld te worden. Het huwelijk tussen de Franse topclub en de Braziliaan is echter uitgelopen op een teleurstelling. Het Parijse publiek heeft slechts bij vlagen kunnen genieten van de Braziliaanse samba. In het seizoen 2019/2020 bijvoorbeeld, toen PSG mede dankzij een uitblinkende Neymar de finale van de Champions League bereikte. Bayern München was echter met 1-0 te sterk in Lissabon.

De nederlaag tegen Bayern München kwam hard aan bij Neymar, die er na dat seizoen niet meer in is geslaagd het allerbeste uit zichzelf naar boven te halen. Ook de hereniging met Messi, die in 2021 arriveerde in Parijs, mocht niet baten. Neymar sukkelde met blessureleed en hield zich geregeld bezig met randzaken buiten het veld. De Braziliaan groeide uit tot hoofdpijndossier van PSG. Niet in de laatste plaats omdat hij een duizelingwekkend salaris opstreek. Dat gaat ook in Saudi-Arabië gebeuren. Volgens Fabrizio Romano verdient Neymar de komende twee jaar 300 miljoen dollar bij Al-Hilal. Dat kan door bonussen en commerciële activiteiten nog oplopen tot 400 miljoen dollar. Neymar tekent een contract van twee seizoenen. PSG ontvangt naar verluidt negentig miljoen euro voor de Braziliaan, die in Parijs nog een contract tot medio 2025 had. Neymar wordt bij Al-Hilal teamgenoot van onder meer Ruben Neves en Malcom.