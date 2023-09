Xavi Simons genoot van periode met Neymar: 'Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor'

zal zijn periode met bij Paris Saint-Germain niet snel vergeten. De superster uit Brazilië had een groot aandeel in de ontwikkeling van de twintigjarige Amsterdammer. Daar heeft hij nu, als speler van RB Leipzig, nog altijd veel profijt van.

"Hij kende me nog uit onze tijd bij FC Barcelona en was als een vader voor me", vertelde Simons in gesprek met Sky Sport over Neymar. "Daar zal ik hem eeuwig dankbaar zijn. Het was een grote droom om met mijn idolen te kunnen spelen en Neymar is nog steeds een belangrijk persoon voor mij. Het is niet gemakkelijk om als jonge speler met je idolen en grote sterren te voetballen. Hij pakte de vaderrol op en daar ben ik hem zeer dankbaar voor."

Simons is in de Bundesliga uit de startblokken geschoten. Hij was in de competitie in vijf wedstrijden al goed voor drie doelpunten en vier assists. Hij heeft zijn debuut in de Champions League gemaakt voor zijn club en won al de DFL-Supercup. De twintigjarige Amsterdammer wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd door de club van trainer Rose, die aanstaande zaterdag (18.30 uur) in eigen stadion de topper tegen Bayern München speelt.

Bayern-trainer Thomas Tuchel is ook een oude bekende van Simons, die onder hem speelde bij PSG. Toch maakte ook Tuchel een goede indruk op de Oranje-international. "Ik heb maar een paar maanden onder Tuchel gespeeld. Ik was nog jong en het was aan het einde van zijn periode als trainer van Paris Saint-Germain. Mijn aandeel was toch niet zo groot, maar ik weet dat hij een goede trainer is. En natuurlijk wil hij hier drie punten komen pakken."