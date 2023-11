Nieuwe club Luis Suárez lijkt bekend: supporters Barcelona likken hun vingers af

De toekomst van ligt in de Major League Soccer, zo schrijft de Uruguayaanse krant El País. De 36-jarige aanvaller van Grêmio wordt bij Inter Miami herenigd met Lionel Messi, is de verwachting.

Suárez heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Grêmio. Het seizoen eindigt in Brazilië al in december, waarna Suárez transfervrij kan overstappen naar Inter Miami. Hij zou via e-mail al in contact staan met de Amerikaanse club, die hem waarschijnlijk een eenjarig contract gaat aanbieden met uitzicht op verlenging.

El País verwacht weinig problemen bij de onderhandelingen. Suárez ziet een toekomst in Miami wel zitten: hij staat graag weer op het veld met Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba, zijn voormalige ploeggenoten van Barcelona. Met name fans van de Catalanen zullen hun vingers aflikken bij die hereniging.

Mocht Suárez de overstap maken, dan zou hij gedurende zijn carrière in drie continenten hebben gespeeld. Hij begon bij Nacional in Uruguay en droeg vervolgens de shirts van FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona en Atlético Madrid. Daarna keerde hij in 2022 weer terug bij Nacional, om op 31 december 2022 aan de slag te gaan bij Grêmio. Met die club staat hij momenteel vierde in de Série A; Suárez maakte dit seizoen 10 goals in 25 duels.