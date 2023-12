Luis Suárez transfervrij na succesvol seizoen met heel fraai einde

heeft op passende wijze afscheid genomen van de Braziliaanse club Grêmio. De Uruguayaans aanvaller speelde in de nacht van woensdag op donderdag zijn laatste wedstrijd voor de ploeg die als tweede eindigde dit seizoen en sloot het hoofdstuk af met twee fraaie doelpunten tegen Fluminense (2-3).

De eerste treffer van Suárez was uit een counter en na ruim een uur voetballen was hij met een Panenka vanaf elf meter opnieuw succesvol tegen de nummer zeven van de Braziliaanse Serie A (zie onder). Ondanks dat de aanvaller inmiddels al 36 jaar is, maakte hij over alle competities liefst 53 wedstrijden vol, waarin hij 26 doelpunten maakte en zeventien assists gaf.

Daarmee blijft Suárez een gewilde speler, én transfervrij, en volgens diverse buitenlandse bronnen zou hij de overgang naar Inter Miami serieus overwegen. Bij de MLS-club zou hij herenigd kunnen worden met Lionel Messi, met wie hij grote successen kende bij FC Barcelona. Ook Jordi Alba en Sergio Busquets staan onder contract bij de Amerikaanse club.

Santos degradeert

Voor Santos was de laatste wedstrijd van het seizoen beduidend minder succesvol. De club van legende Pelé en waar Neymar grootgebracht werd, is voor het eerst in de 111-jarige geschiedenis gedegradeerd. Door de 2-1 nederlaag tegen Fortaleza en overwinningen van concurrenten Vasco da Gama en Bahia kwam Santos plots onder de streep te staan na de laatste wedstrijd. Na het duel ging het buiten het stadion behoorlijk mis rond Vila Belmiro. Er werden auto’s in de brand gestoken en de supporters vernielden ook veel rondom het stadion, waar diverse aanhoudingen werden verricht. Een klein jaar geleden overleed legende Pelé op 29 december 2022.

