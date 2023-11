Onbegrip over verrassende basisspeler Oranje: ‘Een hele vreemde onderbouwing’

Bij FC Rijnmond begrijpt niemand waarom deze interlandperiode de voorkeur krijgt boven . Analisten Süleyman Öztürk, Mario Bilate en Feyenoord-watcher Dennis van Eersel zijn van mening dat de Feyenoord-doelman, die hersteld is van een blessure, meer kwaliteit heeft dan Verbruggen. Ook de onderbouwing van Ronald Koeman is ‘vreemd’, vindt men aan tafel.

De bondscoach van het Nederlands elftal vertelde dinsdag dat Verbruggen zijn eerste keus is onder de lat voor de duels met Ierland en Gibraltar. “We hebben vanochtend even met ze gezeten en aangegeven wie er gaat keepen, en dat is Verbruggen”, legde Koeman uit. Dit zorgt voor verbazing alom aan tafel bij FC Rijnmond.

Artikel gaat verder onder video

“Je beste speler op die positie opstellen gebeurt nu gewoon niet”, stelt Van Eersel, die bijval krijgt van oud-prof Bilate. "De keuze wordt nog makkelijker als je wil voetballen. Er is in Nederland geen keeper die voetballend beter is dan Bijlow. Hij straalt rust uit en kan tegenstanders uitlokken. Met hem erbij heb je echt een mannetje meer in de opbouw”, zegt de voormalig spits.

De onderbouwing van Koeman laat te wensen over, zo vindt Van Eersel. “Een beetje krom, moet ik zeggen. Als je kijkt naar andere posities in het veld. Frenkie de Jong bijvoorbeeld, die is nu geblesseerd, net als dat we in de verdediging veel blessures hebben. Als die straks weer terug zijn, dan gaan die gewoon weer spelen. Bijlow heeft nu al weer een tijdje gespeeld bij Feyenoord, dus ik vind het een hele vreemde onderbouwing."