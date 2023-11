Onfeilbare Harry Kane heeft nu al meer doelpunten dan de topscorers van 2022/23

verkeert nog altijd in topvorm bij Bayern München. Mede dankzij twee doelpunten van de spits won Bayern zaterdagmiddag met 4-2 van promovendus 1. FC Heidenheim. Kane was in zijn laatste vier officiële wedstrijden (drie competitieduels, één Champions League-wedstrijd) goed voor liefst tien doelpunten.

In de Bundesliga heeft Kane nu al zeventien doelpunten gemaakt in tien wedstrijden. Een bizar detail: dat zouden vorig seizoen genoeg doelpunten zijn geweest om topscorer van de Bundesliga te worden. Toen eindigden gedeeld topscorers Niclas Füllkrug en Christopher Nkunku het seizoen met zestien goals. In de veertiende minuut sloeg Kane voor het eerst toe tegen Heidenheim. Onder druk van meerdere verdedigers vond hij in het strafschopgebied de ruimte voor een schot uit de draai, dat in de rechterhoek binnenzeilde.

Vlak voor rust nam Kane ook de 2-0 voor zijn rekening. Uit een corner van Leroy Sané kon hij ongehinderd binnenkoppen. De thuissupporters zullen zich weinig zorgen hebben gemaakt, maar werden in de tweede helft verrast door een plotselinge comeback van Heidenheim. Een van richting veranderde voorzet werd binnengewerkt door Tim Kleindienst, waarna Jan-Niklas Beste in de 72ste minuut voor de 2-2 zorgde. Hij profiteerde van slordig balverlies van Kim Min-Jae.

Twee minuten na de gelijkmaker stelde Bayern weer orde op zaken. Een poeier van Raphaël Guerreiro bracht de thuisploeg weer op voorsprong. Heidenheim zocht naar de gelijkmaker, maar kon niet voorkomen dat Eric Maxim Choupo-Moting in een tegenaanval de 4-2 maakte. Dankzij de overwinning gaat Bayern met 29 punten uit 11 duels aan kop; nummer twee Bayer Leverkusen heeft er 28 en treeft zondag nog thuis aan tegen Union Berlin.

Wout Weghorst scoort

Ook Nederlands succes in de Bundesliga: Wout Weghorst was voor de derde opeenvolgende competitiewedstrijd trefzeker voor TSG Hoffenheim. De spits kopte halverwege de eerste helft van dichtbij raak op bezoek bij FC Augsburg. In de tweede helft zorgde Ermedin Demirovic echter voor de gelijkmaker: 1-1. Hoffenheim blijft op de zesde plek staan in de Bundesliga, terwijl Augsburg klimt naar de tiende plaats.

Borussia Dortmund gaat onderuit

Borussia Dortmund verloor zaterdagmiddag op bezoek bij VfB Stuttgart. Het werd 2-1, waardoor Stuttgart op de derde plek blijft staan in de Bundesliga, met drie punten voorsprong op nummer vier Dortmund. Vroeg in de wedstrijd miste Chris Führich een penalty voor Stuttgart, waarna Niclas Füllkrug aan de overzijde de 0-1 produceerde. Vlak voor de rust trok Deniz Undav de stand gelijk. Na de pauze mocht Donyell Malen invallen; Serhou Guirassy maakte het winnende doelpunt voor Dortmund.