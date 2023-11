Opstelling Feyenoord: Slot puzzelt in defensie en geeft zomeraankoop de kans in voorhoede

Luka Ivanusec start zaterdagmiddag in de basis tegen Excelsior. De buitenspeler van Feyenoord is fit genoeg om vanaf de aftrap te beginnen tegen de stadsgenoot. Daarnaast zit Lutsharel Geertruida bij de eerste elf van Arne Slot. De centrumverdediger neemt de plek in van Gernot Trauner, die op de reservebank zit.

De aanvoerder van de Rotterdammers is niet in staat om drie volledige wedstrijden achter elkaar te spelen en begint daarom op de bank. Bart Nieuwkoop is daardoor de rechtsback, waardoor Geertruida naar het centrum gaat. Dávid Hancko en Quilindschy Hartman zijn de overige verdedigers, terwijl Justin Bijlow op doel staat.

Artikel gaat verder onder video

Het middenveld van Feyenoord wordt gevormd door Mats Wieffer, Quinten Timber en Calvin Stengs. Het was nog onzeker of laatstgenoemde vanaf minuut één begint. Stengs kampt met ziekteverschijnselen, waardoor hij na de warming-up pas kan bepalen of hij fit genoeg is om te starten.

In de aanval kiest Arne Slot voor Igor Paixão, Santiago Giménez en Ivanusec. Op de bank keert Yankuba Minteh terug. Ramiz Zerrouki zit eveneens op de bank. Ook achter zijn naam stond voorafgaand aan de wedstrijd een vraagteken. Om 16.30 uur wordt er afgetrapt in het Van Donge & De Roo Stadion.

Opstelling Feyenoord:

Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Paixão , Gimenez, Ivanusec.

Opstelling Excelsior:

Van Gassel; Horemans, Widell, Nieuwpoort, Zagre; Baas, Fitz-Jim, Sandra; Lamprou, Parrott, Driouech