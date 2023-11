Öztürk komt terug op clash met Van der Vaart: 'Één iets was mij vooraf niet verteld'

Süleyman Öztürk werd voor de uitzending van Studio Voetbal níet op de hoogte gebracht van het feit dat zijn mening over Rafael van der Vaart besproken zou worden. De journalist clashte in de voetbaltalkshow hard met de 109-voudig international, nadat hij zeer stevige kritiek op hem had gehad. Öztürk komt in zijn column terug op het incident.

Daarin staat dat de complete uitzending van Studio Voetbal werd voorbesproken, behalve het moment met Van der Vaart. “Daarom was ik verbaasd dat één iets mij vooraf niet was verteld. Dat Rafael van der Vaart de ruimte zou krijgen om te reageren op een uitspraak van mij eerder die week. Ik had gezegd dat ik hem als analyticus nog nooit iets zinnigs over voetbal had horen zeggen”, schrijft de journalist.

Artikel gaat verder onder video

“Het is logisch dat Van der Vaart daarover iets kwijt wilde. Hij reageerde sportief, vroeg zich af of er spannende televisie gemaakt moest worden, voegde eraan toe dat hij 109 interlands had gespeeld, maar dat dat niet betekende dat hij er meer verstand van had dan ik”, aldus Öztürk.

Lees terug: Van der Vaart snapt uitnodiging voor Süleyman Öztürk niet: 'Wilden we weer een spannende uitzending?'

“Ik kom terug op de botsing met Van der Vaart, maar het gaat me niet specifiek om hem persoonlijk of het programma. Integendeel, zelfs. Rafael is een fijne kerel en een prettige persoonlijkheid achter de schermen. Beledigd of boos was ik niet dat ik niet was ingelicht over Van der Vaarts momentje. Ik had het vreemder gevonden als het was stilgezwegen.”

Öztürk maakt in zijn column het punt dat hij de oud-internationals kleurrijk en vermakelijk vindt om te kijken, maar volgens hem kunnen de talkshows wel wat meer diepgang krijgen, omdat voetbal soms gecompliceerder is dan een aantal jaar geleden. “Borrelpraat is amusant, maar hoe fijn zou het zijn wanneer Sneijder als 134-voudig international een kleine tactische masterclass heeft voorbereid, à la Thierry Henry, over het geheim van, ik zeg maar iets, een goede steekpass of het neerzetten van een verdedigende organisatie. Het zou hem als analyticus stukken interessanter en relevanter maken”, aldus Öztürk.