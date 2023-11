PEC Zwolle revancheert zich tegen Fortuna van blamage in de beker

PEC Zwolle heeft in eigen huis met 2-0 gewonnen van Fortuna Sittard. In de wedstrijd werden de doelpunten gemaakt door en invaller Odysseus Velanas. Met deze overwinning zal de blamage van in de beker tegen AFC (1-0 nederlaag) weer wat meer vergeten zijn.

Deze week speelden PEC en Fortuna allebei in de KNVB Beker tegen een amateurclub. De Zwollenaren gingen in Amsterdam onderuit tegen tweededivisionist AFC met 1-0. De gasten uit Sittard speelden in Nijkerk tegen derdedivisionist Sparta Nijkerk en won daar nipt met 0-1 van de amateurclub. PEC zou zich door deze nederlaag graag willen herstellen tegen Fortuna om het gat van één punt te vergroten naar vier punten.

In de eerste helft was wel te zien dat PEC graag kansen wilde creëren, maar uiteindelijk kreeg Fortuna de grootste kans. Vroeg in de wedstrijd werd Kaj Sierhuis weggestoken en kwam de spits oog in oog met doelman Jasper Schendelaar. De aanvaller kreeg het niet voor elkaar om de keeper te verschalken en schoot op de paal. Ondanks de wat grotere kansen voor de Limburgers gingen de Zwollenaren er toch met de voorsprong vandoor. In de 42e minuut kreeg Van den Berg de bal van Zico Buurmeester en uit de lucht schoot de middenvelder via de paal de 1-0 binnen.

Fortuna moest in de tweede helft een doelpunt maken om op gelijke hoogte te komen met PEC, maar in de beginfase creërden de Sittarders weinig. De thuisploeg creëerde meer, maar tot een doelpunt kwam het niet. Later in de tweede helft kreeg Fortuna eindelijk wat kansen, maar goed keeperswerk van Schendelaar was genoeg om de doelpunten te voorkomen. Het werd zelfs nog 2-0 voor PEC door een doelpunt van Velanas uit een voorzet van invaller Ferdy Druijf. De spits kreeg de bal aan de zijkant en gaf voor en uit die voorzet kon de oud-speler van NAC binnenkoppen.

Met deze overwinning herstelt PEC zich van de teleurstellende bekernederlaag van afgelopen week en stijgt het naar de achtste plek. Het gat met Fortuna is nu dan ook vier punten. De Limburgers staan op het moment op een twaalfde plek met maar twee punten voorsprong op hekkensluiter Vitesse.