Perez geïrriteerd tijdens FC Twente – PSV: ‘Dit zie je nergens ter wereld, niet te geloven’

Kenneth Perez kan niet geloven hoe het openingsdoelpunt van PSV in de topper van zaterdagavond tegen FC Twente tot stand kwam. De Deense analist constateert in de rust dat de veldbezetting van de Tukkers dramatisch was bij de openingstreffer van . FC Twente stond op dat moment al met een man minder op het veld door een rode kaart voor Mees Hilgers.

Twente zocht in de slotfase van de eerste helft nog gedurfd de aanval. Daarbij stond het volledige team van trainer Joseph Oosting op de helft van PSV, ondanks dat de Eindhovenaren met een man meer op het veld stonden. André Ramalho veroverde rond de eigen zestien de bal namens PSV, waarna een razendsnelle omschakeling volgde. Daarbij bediende Johan Bakayoko Veerman, die uiteindelijk beheerst scoorde.

“Denk je dat je dit ergens anders in de wereld zult zien?”, reageert Perez in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN verbijsterd op de wijze waarop de 0-1 van PSV tot stand kwam. “Een ploeg met tien man die zegt: kom we gaan met z’n allen, we zien het wel!"

"En vervolgens laat je de gevaarlijkste speler helemaal vrij! Je gaat gewoon met zeven, acht man naar voren. Dat vind ik gek", gaat de Deense analist op geïrriteerde toon verder. "De kunst voor een voetballer is om jezelf te blijven oriënteren. Oriëntatie is zo ongelooflijk belangrijk voor een voetballer. Dit is toch niet te geloven”, verzucht Perez.

