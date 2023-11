Perez geniet van titelkandidaat: ‘Ik vind ze tactisch zó indrukwekkend’

Hoewel Feyenoord in de Eredivisie een achterstand van zeven punten goed moet maken op PSV, is Kenneth Perez dit seizoen het meest onder de indruk van de ploeg van trainer Arne Slot. De Deense analist prijst de regerend landskampioen vooral op tactisch gebied.

Wie Feyenoord - ook weer op bezoek bij Excelsior - ziet voetballen, zou bijna vergeten dat de achterstand op koploper PSV al zeven punten is. De Rotterdammers haalden slechts twee punten uit de eerste twee competitieduels en verloren vorige maand van FC Twente. Perez is desondanks enorm onder de indruk van de formatie van Slot. “Is het gek om te zeggen dat Feyenoord dit seizoen eigenlijk de meeste indruk heeft gemaakt van alle ploegen terwijl ze zoveel punten achterstaan op PSV?”, zegt Perez zondagavond in Dit was het Weekend op ESPN.

“Daar neem ik de Champions League dan ook in nee moet ik eerlijk zeggen”, vervolgt de Deen. Feyenoord oogstte in Europa ook al veel lof. Vooral in de thuiswedstrijd tegen Lazio kwam de regerend kampioen van Nederland erg goed voor de dag. “Ze staan er qua punten misschien niet fantastisch voor, maar domineren de meeste wedstrijden”, aldus Perez. “Ik vind het een indrukwekkende ploeg.”

Dat belooft wat voor volgend weekeinde. Feyenoord en PSV moeten doordeweeks eerst nog vol aan de bak in de Champions League, maar in Nederland zijn de ogen ook al een beetje gericht op de onderlinge kraker in De Kuip. Jan Joost van Gangelen vraagt aan Perez of hij het optreden van PSV tegen FC Twente ook niet indrukwekkend vond. Velen verwachtten een lastige wedstrijd voor de Eindhovenaren, maar zij kwamen in de Grolsch Veste geen moment in de problemen en wonnen met 0-3. “Ik neem die rode kaart (van FC Twente-verdediger Mees Hilgers, red.) daar toch in mee”, lijkt Perez niet heel erg onder de indruk van de overwinning van PSV in Enschede.