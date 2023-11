Perez vindt Feyenoorder aandoenlijk: 'Hij klapt en doet, maar de kwaliteit is zó matig'

heeft absoluut geen goede indruk gemaakt op ESPN-analist Kenneth Perez. De buitenspeler kreeg zondagmiddag tegen AZ weer eens een basisplaats van trainer Arne Slot, maar maakte weinig indruk. Sterker nog: Perez had bijna medelijden met de aanvaller van Feyenoord, die tien minuten voor tijd gewisseld werd.

“Ik vind Jahanbakhsh wel aandoenlijk. Een beetje”, glimlachte Perez. “En hij klapt en hij doet. En hij doet zó zijn best. Maar de kwaliteit is zó matig, in heel veel dingen. Dan heeft hij weer een voorzet die veel te lang en dan steekt hij zijn hand op: ‘Sorry, sorry, sorry. Ik ga nu echt weer hard mijn best doen’. Dat is een speler voor bij de eerste zestien spelers in je selectie, maar niet in de basis.”

Artikel gaat verder onder video

De enige Feyenoorder die in de ogen van Perez wel een royale voldoende scoorde, was middenvelder Quinten Timber. “Hij was de enige die wel iemand kon passeren. De rest was weer een het schuiven.” Kees Kwakman kwam bij Dit was het Weekend tot dezelfde conclusie over Timber. “Hij is fitter geworden. Ik denk dat het hem helpt dat hij op een vaste positie staat. Hij heeft veel gewisseld in zijn carrière en heeft nu een vaste plek. Dat is goed. Hij schiet ook beter nu, dus hij is redelijk veelzijdig.”

“Het was verder een saaie wedstrijd. Er zat geen energie in de wedstrijd”, vervolgde Perez. “Ik begrijp het bij AZ wel, die hebben donderdags gespeeld tegen Aston Villa in de Conference League. Dat was echt een nadeel ten opzichte van Feyenoord, die dinsdag al speelde. Ze hadden niet echt de power om een niet al te best Feyenoord pijn te doen.”