Perez voorspelt problemen voor twee PSV-spelers bij het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK en hoewel juni nog ver is, wordt er al druk gediscussieerd over de namen die Ronald Koeman mee moet nemen naar het EK. De bondscoach zal achterin, maar zeker ook op het middenveld lastige knopen moeten doorhakken. Kenneth Perez denkt dat en in de problemen kunnen komen.

Schouten maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV en beleeft een uitstekende rentree op de Nederlandse velden. De verwachting was dat hij in oktober al zijn opwachting zou maken bij het Nederlands elftal, maar Koeman besloot hem toen nog uit zijn selectie te houden. De afgelopen interlandperiode was de sterkhouder van PSV wél van de partij en verscheen hij in de thuiswedstrijd tegen Ierland zelfs aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Het vraagstuk wie naast Frenkie de Jong moet komen te spelen, is echter nog niet opgelost. Volgens Perez is Schouten de ‘betere voetballende versie’ van Marten de Roon, maar hield het optreden van Schouten tegen Ierland niet bepaald over. “Hem was natuurlijk op het lijf geschreven om op die positie te spelen”, zegt Perez woensdagavond in Voetbalpraat op ESPN. Tijjani Reijnders dan? Reijnders heeft een uitstekende start bij AC Milan achter de rug en lijkt inmiddels ook een zekerheidje in het Nederlands elftal. “Hij is dan weer een heel ander type (dan Schouten, red.) vind ik”, zegt Perez. “Ik vind hem wel een hele moderne middenvelder, omdat hij gewoon echt die afstanden kan overbruggen.”

Perez ziet in Reijnders misschien ook wel een optie voor de nummer 10-positie, maar dan ‘meer als derde middenvelder dan aanvallende tien’. In het programma worden ook namen van Quinten Timber en Ryan Gravenberch genoemd. “Als zij zich zo blijven ontwikkelen, dan komen ze in aanmerking. Dat heeft Koeman zelf gezegd”, aldus Martijn Krabbendam. Hij zou het gek vinden als Gravenberch in deze vorm niet bij Oranje komt. “Hetzelfde geldt voor Timber”, stelt de journalist van Voetbal International. Perez is eveneens fan van Gravenberch en denkt dat hij een concurrent kan worden van Reijnders. “Want hij is ook weer een type Reijnders. Dan komen de Veermans en Schoutens in de problemen”, besluit de Deen.