Perez ziet unieke speler in de Eredivisie: ‘Weinig spelers in Europa kunnen wat hij kan’

keert zaterdagmiddag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo terug in de basiself van PSV. De creatieve middenvelder werd vorig weekend tegen Ajax (5-2 zege) in de rust gewisseld door trainer Peter Bosz. Kenneth Perez kan zich vinden in de kritiek die Bosz uitte op Veerman, maar benadrukt ook dat de middenvelder unieke kwaliteiten heeft.

Bosz zei deze week op een persconferentie onder meer dat Veerman bij balverlies niet te lang in de teleurstelling moeten hangen. “Dat hij dan niet direct meteen meedoet in het druk zetten? Daarmee verlies je een of twee misschien wel kostbare seconden en daardoor zou een goede ploeg er nog eventueel onderuit kunnen voetballen. Dit is een beetje de aard van het beestje”, lichtte de oefenmeester van PSV toe.

“Er zijn altijd dingen voor verbetering vatbaar”, reageert Perez zaterdag bij ESPN voorafgaand aan Heracles Almelo - PSV op de kritiek die Veerman deze week voor de kiezen kreeg. “Maar hij heeft andere kwaliteiten op die positie. Over Frenkie de Jong zeggen mensen bijvoorbeeld: hij is niet bepalend genoeg, hij moet vaker spelers voor de goal zetten. Dát is wat Joey Veerman wel kan.”

Volgens Perez is de Eredivisie voor Veerman het ideale podium om aan zijn gebreken te werken. “In Nederland zal het hem minder pijn doen als hij bijvoorbeeld minder omschakelt”, vervolgt de Deense analist. “Maar als je écht goed wil worden of een volgende stap wil zetten… Ik kan me geen middenvelder in de top van Europa voor de geest halen die niet omschakelt en niet zijn verdedigende werk doet. Al die spelers hebben wat Joey Veerman niet heeft. En daarbovenop zijn ze ook nog eens heel vaardig aan de bal”, aldus Perez, die tot slot nog wel een unieke kwaliteit van Veerman aanstipt. “Heel weinig spelers kunnen wat hij kan, bijvoorbeeld iemand alleen voor de goal zetten. Zoals hij dat bijvoorbeeld tegen Frankrijk (voor Oranje, red.) heeft gedaan op een hoger niveau.”