Vurig pleidooi voor Ajax-terugkeer Marco van Basten: 'Dat zou goud zijn'

Marco van Basten zou als spitsentrainer bij Ajax een hoop kunnen betekenen voor de ontwikkeling van , denkt Maarten Wijffels. De journalist pleit ervoor dat San Marco, die als hoofdtrainer niet voldeed in Amsterdam, in plaats van kritiek te leveren langs de zijlijn een actieve rol kan gaan spelen in de ontwikkeling van de jonge spits.

In de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad trekt Wijffels een parallel met onder meer Ruud Gullit: "Ik herinner me hoe hij als hoofdtrainer van Feyenoord de tijd nam om individueel te gaan afwerken met Dirk Kuijt en Salomon Kalou", memoreert de journalist. "Toen was het trainingsveld nog voor De Kuip en kon je gewoon staan kijken hoe hij tips gaf, dat vond ik fantastisch om te zien", vervolgt Wijffels. "Dat zou ook nog steeds de inbreng van Van Basten, Gullit of Ruud van Nistelrooij bij clubs kunnen zijn", stelt hij.

Laatstgenoemde stapte vorig seizoen één wedstrijd voor het einde op als hoofdtrainer van PSV, waar hij na een seizoen bij de Jong-ploeg in de Keuken Kampioen Divisie voor het eerst op het hoogste niveau aan het roer stond. Eerder werkte hij ook als spitsentrainer: "Ik herinner me dat Jürgen Locadia op een gegeven moment een doelpunt maakte waarvan hij zei: Dit heb ik van Van Nistelrooij geleerd", zegt Wijffels. "Eigenlijk zou het nog steeds heel mooi zijn als die echte toppers nog één of twee keer in de week aan de slag gingen met de Brobbey's van nu." Later voegt hij daaraan toe: "Dat zou goud zijn."

Van Basten was na zijn (door een enkelblessure veel te vroeg) beëindigde spelersloopbaan hoofdtrainer van Ajax, sc Heerenveen, AZ én het Nederlands elftal, alvorens hij tot de conclusie kwam dat het trainerschap niet voor hem was weggelegd. Wijffels verwoordt het zo: "Hij was geen trainer die de mindere goden iets mee kon geven, maar misschien op dit specifieke vlak zou dat wel kunnen." Sinds hij het trainersvak vaarwel zegde Van Basten werkzaam geweest in een voetbaltechnische functie bij de FIFA én regelmatig als analist te zien bij Ziggo Sport. In die hoedanigheid toonde hij zich recent kritisch op het spel van Brobbey, die tegen PSV drie levensgrote kansen om zeep hielp waardoor Ajax ondanks een 1-2 voorsprong bij rust met een 5-2 nederlaag terugkeerde naar Amsterdam.